 »   »  Zdrojové kódy hry Zork (1977), YouTube podporuje 8k AV1 pro Smart TV

YouTube začalo podporovat 8k AV1 pro TV

Nové televizory s rozlišením 7680×4320 a podporou dekódování video formátu AV1 mohou nově streamovat z YouTube právě v 8k AV1 kvalitě. Služba je na to již připravena, jediné, co televizorům může chybět, je podpora v operačním systému Android TV, která do příslušně vybavených modelů doputuje v průběhu tohoto roku. YouTube tak nejen spouští streamování v AV1 pro televizory, ale rovnou i v 8k (což automaticky nemusí jít ruku v ruce).

Mezi prvními televizory s podporou AV1 jsou letošní 8k modely od LG a Samsung. Čerstvě se do klubu připojuje společnost TCL s modelem X915. Další výrobci budou následovat (minimálně o Philipsu se ví), přibývají i příslušné SoC s podporou AV1.

Vyšlo Wine 5.8 s GIF encoderem a lepší podporou WineD3D Vulkan

Na světě je další pravidelná nová verze Wine. Zatím se neschyluje k žádnému kvalitativnímu skoku vpřed, nicméně nová verze přináší další pokrok ve vývoji vulkaního backendu pro WinD3D, tedy technologicky novější alternativě ke standardní cestě skrze OpenGL. Odvážní uživatelé mohou zkoušet, ale ke stabilnímu vydání této části projektu je stále ještě dlouhá cesta.

Dále přibyla podpora notifikací o plug&play zařízeních , podpora pro sestavování s LLVM/Clang v módu MSVC, počáteční implementace enkodéru GIF formátu atd.

Dále bylo opraveno celkem 44 nahlášených chyb. Ta nejstarší čekala na opravu více než 11 let, nejnovější pět dnů.

LibreOffice pro Windows kvůli lepšímu výkonu přechází na Clang

Kancelářský balík LibreOffice už nějakou dobu „koketuje“ s kompilováním pomocí Clangu a v rámci verze 7.0 jej nejspíš nasadí. Ukázalo se mimo jiné totiž, že zejména pokud nemůže balík použít GPU akceleraci a spoléhá se jen na softwarovou rasterizaci na CPU, generuje Clang výrazně svižnější kód než kompilátory jiné, což jde ruku v ruce s tím, kterak Google Skia zaměřuje svoji pozornost právě na Clang.

Změna, kterou nyní provedl Luboš Luňák z Collabory, dlí v Gitu projektu, kde je nyní použití Clangu pro Skia na Windows natvrdo vyžadováno. Skia je na Windows výchozím vykreslovačem pro CPU kód a její kompilace v MSVC generuje oproti Clangu výrazně horší kód.

Výhledově by to mohlo být i tak, že uživatelé, kteří nasadí budoucí LibreOffice 7.0, budou mít k dispozici vykreslování skrze Skia s podporou rozhraní Vulkan. A ti, jejichž systém nebude Vulkan podporovat, budou velmi rádi za výrazně svižnější CPU kód (viz srovnání ve videu). Vydání LibreOffice 7.0 se očekává někdy v srpnu tohoto roku.

Xrdesktop 0.14 přináší podporu OpenXR

Projekt Xrdesktop, věnovaný podpoře VR headsetů na Linuxu a financovaný společností Valve , přichází s novou verzí. Ta přináší podporu <a>OpenXR, tedy bezplatného otevřeného standardu pro AR a VR od Khronos Group. S ní přichází o možnost pracovat s otevřenou implementací Monado.