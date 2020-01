 »   »  Zjištění informací o hardware počítače pomocí utility dmidecode

Keyword Types bios 0, 13 system 1, 12, 15, 23, 32 baseboard 2, 10, 41 chassis 3 processor 4 memory 5, 6, 16, 17 cache 7 connector 8 slot 9

Volba výstupu

Informace o typu záznamu můžeme zapsat několika způsoby: slovně, číselně, samostatně či zřetězeně. Všechny následující zápisy jsou ekvivalentní:

# dmidecode --type 0 --type 13 # dmidecode --type 0,13 # dmidecode --type bios # dmidecode --type BIOS

Druhou možností omezení výstupu je vyhledání klíčového slova v tabulce. To se provádí pomocí parametru -s a použít lze následující možnosti: bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, system-product-name, system-version, system-serial-number, system-uuid, system-family, baseboard-manufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, baseboard-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-type, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-family, processor-manufacturer, processor-version, processor-frequency.

Zobrazení informace o paměti

Konkrétní příklad, který se vám může hodit. Zjistíme si informace o paměti, kterou disponuje náš počítač:

# dmidecode -t memory # dmidecode 3.2 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 3.1.1 present. Handle 0x0041, DMI type 16, 23 bytes Physical Memory Array Location: System Board Or Motherboard Use: System Memory Error Correction Type: None Maximum Capacity: 32 GB Error Information Handle: Not Provided Number Of Devices: 2 Handle 0x0042, DMI type 17, 40 bytes Memory Device Array Handle: 0x0041 Error Information Handle: Not Provided Total Width: Unknown Data Width: Unknown Size: No Module Installed Form Factor: DIMM Set: None Locator: ChannelA-DIMM0 Bank Locator: Not Specified Type: Unknown Type Detail: None Speed: Unknown Manufacturer: Not Specified Serial Number: Not Specified Asset Tag: Not Specified Part Number: Not Specified Rank: Unknown Configured Memory Speed: Unknown Minimum Voltage: Unknown Maximum Voltage: Unknown Configured Voltage: Unknown Handle 0x0043, DMI type 17, 40 bytes Memory Device Array Handle: 0x0041 Error Information Handle: Not Provided Total Width: 64 bits Data Width: 64 bits Size: 8192 MB Form Factor: SODIMM Set: None Locator: DIMM B Bank Locator: Not Specified Type: DDR4 Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered) Speed: 2400 MT/s Manufacturer: 80AD000080AD Serial Number: 5252DB26 Asset Tag: 01181600 Part Number: HMA81GS6MFR8N-UH Rank: 1 Configured Memory Speed: 2400 MT/s Minimum Voltage: 1.2 V Maximum Voltage: 1.2 V Configured Voltage: 1.2 V

Zjistíme, že tento konkrétní počítač má 8 GB paměti instalované v jednom slotu, druhý je zatím nepoužitý. Dozvíme se tu, jaké přesně paměti stroj používá a že jí pojme nejvýše 32 GB.

Užitečné tipy

Tabulka DMI obsahuje spoustu užitečných podrobností, o některých z nich si teď řekneme. Můžeme například zjistit, jakou verzi firmware má naše deska. Na webu výrobce se pak můžeme podívat, zda není dostupná aktualizace:

# dmidecode -s bios-version 1.10.0

Podobně můžeme zjistit, kdy byl náš firmware výrobcem vytvořen:

# dmidecode -s bios-release-date 07/11/2019

Každá deska má také svůj unikátní identifikátor vytvořený podle standardu UUID:

# dmidecode -s system-uuid 384a0876-15b0-413b-9039-03cd1d85bd97

Podobně dokážeme získat informace o výrobci naší základní desky:

# dmidecode -s chassis-manufacturer Dell Inc.

Samozřejmě se můžeme zeptat také na použitý procesor:

# dmidecode -s processor-version Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz

Více podrobností pak získáme pomocí plného dotazu na správný typ:

# dmidecode -t processor # dmidecode 3.2 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 3.1.1 present. Handle 0x0048, DMI type 4, 48 bytes Processor Information Socket Designation: U3E1 Type: Central Processor Family: Core i5 Manufacturer: Intel(R) Corporation …(zkráceno)

Můžete se také zeptat na typ počítače. Dozvíte se třeba, že jde o notebook:

# dmidecode -t chassis # dmidecode 3.2 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 3.1.1 present. Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes Chassis Information Manufacturer: Dell Inc. Type: Notebook … (zkráceno)

