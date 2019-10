11. Další datové typy podporované formátem TOML

1. Zpracování konfiguračních souborů v Go s využitím knihovny Viper

V seriálu o programovacím jazyce Go jsme si popsali již velké množství různých standardních balíčků i balíčků externích, které je nutné doinstalovat, a to buď příkazem go get nebo s využitím systému modulů, který byl do Go oficiálně přidán ve verzi 1.11. Dnes si popíšeme balíček pojmenovaný Viper, jenž naleznete v GitHub repositáři umístěném na adrese https://github.com/spf13/viper. Tento balíček slouží k na první pohled triviální a snadno proveditelné operaci – načtení a zpracování konfiguračních souborů, popř. konfiguračních parametrů získaných z jiného prostředku (přes URL, ze secret atd.). Mohlo by se zdát, že pro tento úkol ani není nutné instalovat externí balíček, protože zpracování (načtení, parsing) konfiguračních souborů typu INI, popř. .properties atd. je na první pohled velmi jednoduché a bezproblematické.

Ve skutečnosti tomu tak není (ostatně co je vlastně v IT jednoduché a současně i bezproblematické?), a to zejména ve chvíli, kdy je zapotřebí použít složitější strukturu dat. To je dnes velmi častý požadavek, protože konfigurační soubory ve stylu „klíč=skalární_hodnota“ již zdaleka nedokážou pokrýt všechny potřeby vývojářů, devops i administrátorů. Příkladem mohou být mnohdy složitě strukturované konfigurace pro nasazování služeb (deploying), konfigurace, v nichž se používají strukturovaná data (pole, mapy), hodnoty reprezentující data či časová razítka atd. Ovšem někdy se setkáme i s požadavkem na možnost uložení libovolné hodnoty s plovoucí řádovou čárkou reprezentovatelnou nějakým formátem definovaným ve známé normě IEEE 754. Problém je, že mezi takové hodnoty patří i kladné a záporné nekonečno, popř. hodnota NaN (not a number), s nimiž si mnohé jednodušší formáty konfiguračních souborů a jejich parserů nemusí dobře poradit.

2. Konfigurační soubory používající formáty INI, .properties nebo XML

Podívejme se nejdříve na strukturu konzervativně pojatých konfiguračních souborů. Nejprve si ukážeme příklad konfiguračního souboru používajícího formát INI (zkráceno, skutečný konfigurační soubor je mnohem delší):

[Extensions] Plugin Failed Warning=1 Ask Flash Download=0 Plugins=0 [Security Prefs] Enable SSL v3=1 Enable TLS v1.0=1 Enable TLS v1.1=1 Password Lifetime=5 [State] Accept License=1 Reading Plugins=0 Run=0

Poznámka: některé implementace umožňují vytvářet hierarchické struktury, i když nestandardním způsobem:

[Server.Settings] url=1.2.3.4 port=8080 [Server.Policy] ... ... ...

Taktéž se můžeme setkat s podporou komentářů, které začínají středníkem.

Dále si ukážeme příklad konfiguračního používajícího formát .properties (jedná se o aplikaci naprogramovanou v Javě, v níž najdeme přímou podporu pro práci s těmito soubory):

#FreeMind 0.9.0 #Sat Sep 14 21:25:49 CEST 2019 antialias=antialias_none standardrootnodestyle=bubble standardselectednodecolor=\#d2d2d2 leftToolbarVisible=false split_pane_position=423 appwindow_y=1 use_split_pane=false appwindow_x=0 appwindow_state=0 remind_use_rich_text_in_new_long_nodes=true lookandfeel=metal antialiasEdges=false toolbarVisible=false appwindow_height=601 appwindow_width=1024 standardfont=SansSerif OptionPanel_Window_Properties=<?xml version\="1.0" encoding\="UTF-8"?><option_panel_window_configuration_storage x\="-116" y\="-286" width\="879" height\="899" panel\="Appearance"/>

Poznámka: povšimněte si, že se pro složitější strukturu použilo vložené XML.

A nakonec následuje příklad konfiguračního souboru používajícího formát XML (opět se jedná o soubor určený pro aplikaci naprogramovanou v Javě):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <JSpeccySettings xmlns="http://xml.netbeans.org/schema/JSpeccy"> <SpectrumSettings> <Issue2>false</Issue2> <AYEnabled48k>false</AYEnabled48k> <mutedSound>false</mutedSound> <loadingNoise>true</loadingNoise> <ULAplus>false</ULAplus> <defaultModel>1</defaultModel> <framesInt>2</framesInt> <doubleSize>true</doubleSize> <multifaceEnabled>false</multifaceEnabled> <mf128on48K>false</mf128on48K> <hifiSound>false</hifiSound> </SpectrumSettings> <TapeSettings> <flashload>false</flashload> <accelerateLoading>true</accelerateLoading> <enableSaveTraps>true</enableSaveTraps> <highSamplingFreq>false</highSamplingFreq> </TapeSettings> <KeyboardJoystickSettings> <JoystickModel>0</JoystickModel> </KeyboardJoystickSettings> <AY8912Settings> <soundMode>0</soundMode> </AY8912Settings> </JSpeccySettings>

Poznámka: datový typ hodnot zde není určen přímo, ale v závislosti na použitém schématu.

3. Lepší přístup k uložení konfigurace – formáty JSON, YAML a TOML

Složitější konfigurační parametry se z výše uvedených důvodů (zejména ve chvíli, kdy je nutné pracovat se strukturovanými daty a různými datovými typy) neukládají ani do souborů typu INI ani do .properties (ty se používají například ve světě Javy, ovšem jen v omezené míře). Namísto toho je možné využít například formáty:

JSON (JavaScript Object Notation) – pravděpodobně nejznámější formát, který byl sice určen pro přenosy dat (typicky mezi webovou službou/serverem a další službou nebo klientem), ovšem dnes se s tímto formátem setkáme i v dalších odvětvích – serializace, uložení strukturovaných dat do databáze a taktéž konfigurační soubory. Tento formát je projektem Viper podporován a proto ho použijeme v demonstračním příkladu. Základní informace o tomto formátu najdete na adrese http://json.org/.

YAML (YAML Ain't Markup Language) – je formátem, který se namísto použití závorek pro určení struktury spoléhá spíše na použití odsazení (podobně, jako je tomu v Pythonu) a popř. i speciálních znaků (-, #, [, ] atd.). S tímto formátem se setkáme ve světě Dockeru a Kubernetes, ovšem je ho možné použít i pro další účely. I tento formát je projektem Viper podporován a použijeme ho ve dvou demonstračních příkladech. Bližší informace o tomto velmi zajímavém formátu lze nalézt na adrese https://yaml.org/.

XML (Extensible Markup Language) – s tímto formátem pravděpodobně není nutné čtenáře tohoto článku podrobněji seznamovat. XML se pro uložení konfiguračních parametrů používá již delší dobu, i když se z některých důvodů nemusí vždy jednat o ideální řešení. Projekt Viper tento formát nepodporuje a ani to ve skutečnosti není nutné, protože pro zpracování XML existují i pro programovací jazyk Go jiné balíčky, například https://golang.org/pkg/encoding/xml/.

TOML (Tom's Obvious, Minimal Language) – formát TOML sice zdánlivě (alespoň na první pohled) vychází ze souborů typu INI, ovšem ve skutečnosti se jedná o odlišný, v mnoha ohledech vylepšený a především promyšlený formát, v němž byly odstraněny prakticky všechny nevýhody INI a přitom byla zachována čitelnost a snadnost úprav. Tento konfigurační formát budeme používat v některých demonstračních příkladech, takže se s jeho možnostmi (zdaleka ovšem ne se všemi!) seznámíme.

edn (Extensible Data Notation) – tento formát vychází ze syntaxe a sémantiky programovacího jazyka Clojure, je tedy založen na S-výrazech rozšířených o možnost zápisu map (slovníků) a vektorů. Formát edn je rozšířen právě v ekosystému jazyka Clojure, ale v ostatních oblastech se příliš nerozšířil, takže je dnes uveden spíše pro úplnost. Popis formátu edn (a tím pádem i popis syntaxe Clojure) naleznete na stránce https://github.com/edn-format/edn.

4. Balíček Viper

Dále popisovaný balíček Viper je určen především pro práci s výše zmíněnými formáty JSON, YAML a TOML, ovšem ve skutečnosti ho lze použít i pro další činnosti, například pro zpracování proměnných prostředí, načtení konfigurace ze síťového prostředku (tedy přes nějaký zdroj dostupný přes URL) atd. Možnosti tohoto balíčku budou ukázány na několika demonstračních příkladech, ovšem nejdříve je pochopitelně nutné si tento balíček nainstalovat. K dispozici máme dvě možnosti – buď použít klasický příkaz go get nebo využít systém modulů s importem balíčku (jeho stažení a instalace se provede po zadání příkazu go build). Použití první možnosti je snadné:

$ go get github.com/spf13/viper

Další možností je použít import v jakémkoli projektu, který obsahuje soubor go.mod:

import ( ... ... ... "github.com/spf13/viper" ... ... ... )

Instalace balíčku proběhne po první zadání příkazu:

$ go build

5. Inicializace knihovny Viper a načtení konfiguračního souboru

Pojďme si nyní ukázat některé základní operace, které nám balíček Viper poskytuje. Začneme tím nejjednodušším příkladem, v němž je provedena inicializace celé knihovny, specifikace, ve kterém adresáři se mají nalézt konfigurační soubory a z následného načtení zvoleného konfiguračního souboru. Důležité a zpočátku možná poněkud matoucí je, že se jméno konfiguračního souboru zadává bez přípony. V příkladu se bude načítat konfigurační soubor pojmenovaný config1.toml, jehož přípona jasně určuje i jeho vnitřní formát:

url="http://1.2.3.4" port=8888

Inicializace knihovny a určení místa, v němž se má hledat konfigurační soubor. Tento soubor budeme hledat v adresáři, ve kterém byl projekt spuštěn:

viper.SetConfigName("config1") viper.AddConfigPath(".")

Pokus o načtení konfiguračního souboru, který však může skončit s chybou:

err := viper.ReadInConfig()

Zpracování případných chyb, které mohou při načítání nastat:

if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) }

Užitečné je, že pokud při načítání konfiguračního souboru dojde k nějaké chybě, je uživateli vypsána poměrně přesná informace, ve kterém místě k chybě došlo. To je důležité, protože se mnohdy jedná o snadno opravitelné maličkosti – chybějící uvozovka, chybějící čárka atd. Ostatně si to můžeme snadno odzkoušet, pokud v konfiguračním souboru schválně zapomeneme jednu uvozovku:

url=http://1.2.3.4" port=8888

Program by měl při pokusu o načtení takového souboru vypsat chybové hlášení:

2019/10/30 19:31:46 Reading configuration 2019/10/30 19:31:46 Fatal error in config file: While parsing config: (1, 5): keys cannot contain : character exit status 1

Úplný zdrojový kód tohoto triviálního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config1") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") }

6. Načtení hodnot uložených v konfiguračních souborech

V dalším příkladu si vyzkoušíme, jak se vlastně načítají jednotlivé hodnoty uložené v konfiguračním souboru. Pro tento účel je k dispozici několik funkcí (a současně i stejně pojmenovaných metod, jak uvidíme dále), zejména pak funkce určené pro načtení hodnot typu celé číslo a řetězec, ovšem i funkce vracející hodnoty dalších typů:

func GetInt(key string) int func GetInt32(key string) int32 func GetInt64(key string) int64 func GetUint(key string) uint func GetUint32(key string) uint32 func GetUint64(key string) uint64 func GetBool(key string) bool func GetDuration(key string) time.Duration func GetTime(key string) time.Time func GetFloat64(key string) float64 func GetString(key string) string

Poznámka: znovu si povšimněte, že formát TOML rozlišuje datové typy hodnot, tj. odliší celé číslo (popř. číslo s plovoucí čárkou) od řetězce atd.

Příklad, který načte hodnotu typu řetězec a další hodnotu typu celé číslo, může vypadat následovně:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config1") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") url := viper.GetString("url") port := viper.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

7. Zjištění, zda byla určitá hodnota skutečně zapsána

Knihovna Viper je navržena takovým způsobem, že pokus o přečtení hodnoty, která ve skutečnosti není v souboru uložena, neskončí s chybou. Namísto toho se vrátí nulová hodnota, která je zcela jednoznačně definována pro každý datový typ v programovacím jazyce Go. Pokud se tedy pokusíme načíst číslo portu či adresu, které v konfiguračním souboru nejsou, program nezhavaruje a bude pokračovat ve své činnosti s nulovými hodnotami (prázdný řetězec a číslo 0).

Samozřejmě však existuje možnost, jak zjistit, jestli se nějaká hodnota v konfiguračním souboru nachází či nikoli – postačuje použít následující funkci:

func IsSet(key string) bool

Použit této funkce v praxi může vypadat následovně:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config1") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") if !viper.IsSet("url") { log.Fatalf("URL is not specified in config file") } if !viper.IsSet("port") { log.Fatalf("port is not specified in config file") } url := viper.GetString("url") port := viper.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

8. Hierarchická struktura dat

Formát TOML umožňuje, ostatně podobně jako je tomu i v obou dvou dalších formátech, uložit data s hierarchickou strukturou (strom obsahující různé typy prvků). Nejjednodušším příkladem může být následující soubor, který obsahuje jednu (pod)sekci nazvanou service, přičemž tato podsekce obsahuje dvojice klíč=hodnota:

[service] url="http://1.2.3.4" port=8888

Existuje několik způsobů, jak takový konfigurační soubor načíst. Nejvíce přímočaré je použití funkce Sub, které se předá klíč (jméno podsekce) a vrátí se objekt/struktura typu Viper:

func Sub(key string) *Viper

Co to v praxi znamená? Všechny výše zmíněné funkce určené pro načtení řetězců, celých čísel atd., jsou současně dostupné i ve formě metod objektu typu Viper, takže můžeme nejdříve získat příslušnou sekci a následně z ní získat potřebné údaje:

serviceConfig := viper.Sub("service") url := serviceConfig.GetString("url") port := serviceConfig.GetInt("port")

Podívejme se nyní na úplný kód příkladu, v němž se tento postup používá:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config2") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") serviceConfig := viper.Sub("service") url := serviceConfig.GetString("url") port := serviceConfig.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

9. Práce se seznamy uloženými v konfiguračních souborech

V konfiguračních souborech se nemusí nacházet pouze skalární data, ale například i seznamy. V následujícím souboru jsou uloženy dva seznamy, jeden obsahující tři prvky a druhý jednoprvkový:

[service] url="http://1.2.3.4" port=8888 [users] accepted=["qa", "devel", "manager"] blacklisted=["cracker"]

Pro přímé načtení těchto seznamů lze použít funkci/metodu:

func (v *Viper) GetStringSlice(key string) []string

Podívejme se nyní na demonstrační příklad, ve kterém jsou oba výše zmíněné seznamy načteny a následně vypsány:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config3") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") serviceConfig := viper.Sub("service") url := serviceConfig.GetString("url") port := serviceConfig.GetInt("port") usersConfig := viper.Sub("users") accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted") blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) log.Printf("Accepted users: %v

", accepted) log.Printf("Blacklisted users: %v

", blacklisted) }

Výsledek, jenž získáme po spuštění tohoto příkladu:

2019/10/29 19:02:40 Reading configuration 2019/10/29 19:02:40 Done 2019/10/29 19:02:40 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888 2019/10/29 19:02:40 Accepted users: [qa devel manager] 2019/10/29 19:02:40 Blacklisted users: [cracker]

Podobně můžeme načíst seznam celých čísel:

func (v *Viper) GetIntSlice(key string) []int

Ze souboru:

[service] url="http://1.2.3.4" port=8888 [users] accepted=["qa", "devel", "manager"] blacklisted=["cracker"] ids=[0,42,1000,1001]

Kód upraveného příkladu:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config4") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") serviceConfig := viper.Sub("service") url := serviceConfig.GetString("url") port := serviceConfig.GetInt("port") usersConfig := viper.Sub("users") accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted") blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted") ids := usersConfig.GetIntSlice("ids") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) log.Printf("Accepted users: %v

", accepted) log.Printf("Blacklisted users: %v

", blacklisted) log.Printf("UIDs: %v

", ids) }

Výsledek upraveného příkladu:

2019/10/29 19:10:43 Reading configuration 2019/10/29 19:10:43 Done 2019/10/29 19:10:43 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888 2019/10/29 19:10:43 Accepted users: [qa devel manager] 2019/10/29 19:10:43 Blacklisted users: [cracker] 2019/10/29 19:10:43 UIDs: [0 42 1000 1001]

10. Načtení celé sekce do mapy

V osmé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem je možné přistupovat k jednotlivým sekcím a podsekcím v konfiguračních souborech. Ve skutečnosti ale v některých případech můžeme celou sekci načíst do mapy, a to buď mapy řetězců nebo mapy obecných rozhraní:

func (v *Viper) GetStringMap(key string) map[string]interface{} func (v *Viper) GetStringMapString(key string) map[string]string

Ukažme si použití funkce/metody GetStringMap pro načtení sekce service z následujícího souboru:

[service] service.url="http://1.2.3.4" service.port=8888 [users] accepted=["qa", "devel", "manager"] blacklisted=["cracker"] ids=[0,42,1000,1001]

Upravený demonstrační příklad, v němž je zvýrazněn kód, ve kterém mapu získáme a dále s ní pracujeme:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config4") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") serviceConfig := viper.GetStringMap("service") url := serviceConfig["url"] port := serviceConfig["port"] usersConfig := viper.Sub("users") accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted") blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted") ids := usersConfig.GetIntSlice("ids") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) log.Printf("Accepted users: %v

", accepted) log.Printf("Blacklisted users: %v

", blacklisted) log.Printf("UIDs: %v

", ids) }

Výsledek běhu tohoto příkladu:

2019/10/29 19:21:25 Reading configuration 2019/10/29 19:21:25 Done 2019/10/29 19:21:25 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888 2019/10/29 19:21:25 Accepted users: [qa devel manager] 2019/10/29 19:21:25 Blacklisted users: [cracker] 2019/10/29 19:21:25 UIDs: [0 42 1000 1001]

11. Další datové typy podporované formátem TOML

Ve formátu TOML jsou kromě řetězců, celých čísel a seznamů podporovány i další datové typy – pravdivostní typ, čísla s plovoucí řádovou čárkou a zejména pak, což je v praxi velmi užitečné, typ „datum+čas“ neboli časové razítko. Konfigurační soubor obsahující hodnoty těchto typů může vypadat následovně:

integer1 = 1 integer2 = 0x2a float1 = 3.14 float2 = -2e-5 float3 = -inf float4 = nan bool1 = true bool2 = false date1 = 2000-01-01 01:10:00Z date2 = 2000-01-01 01:10:00-02:00 date3 = 2000-01-01T01:10:00Z date4 = 2000-01-01T01:10:00+06:30

Poznámka: povšimněte si, že se nejedná o řetězce; dále pak stojí za povšimnutí podpora pro všechny hodnoty dle IEEE 754 (včetně nekonečen a NaN) a způsob zápisu časových razítek (s případným určením časové zóny).

Způsob načtení hodnot všech těchto typů (u časových razítek je typ time.Time, popř. time.Duration):

package main import ( "fmt" "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config6") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") fmt.Printf("integer1: %d

", viper.GetInt("integer1")) fmt.Printf("integer2: %d

", viper.GetInt("integer2")) fmt.Printf("float1: %f

", viper.GetFloat64("float1")) fmt.Printf("float2: %f

", viper.GetFloat64("float2")) fmt.Printf("float3: %f

", viper.GetFloat64("float3")) fmt.Printf("float4: %f

", viper.GetFloat64("float4")) fmt.Printf("bool1: %t

", viper.GetBool("bool1")) fmt.Printf("bool2: %t

", viper.GetBool("bool2")) fmt.Printf("date1: %s

", viper.GetTime("date1").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006")) fmt.Printf("date2: %s

", viper.GetTime("date2").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006")) fmt.Printf("date3: %s

", viper.GetTime("date3").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006")) fmt.Printf("date4: %s

", viper.GetTime("date4").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006")) }

Příklad výstupu tohoto příkladu:

2019/10/30 20:23:43 Reading configuration 2019/10/30 20:23:43 Done integer1: 1 integer2: 42 float1: 3.140000 float2: -0.000020 float3: -Inf float4: NaN bool1: true bool2: false date1: Sat Jan 1 01:10:00 UTC 2000 date2: Sat Jan 1 01:10:00 -0200 2000 date3: Sat Jan 1 01:10:00 UTC 2000 date4: Sat Jan 1 01:10:00 +0630 2000

12. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu JSON

Jak již víme z úvodního textu, je možné v knihovně Viper pracovat i s formátem JSON. Původní konfigurační soubor:

url="http://1.2.3.4" port=8888

Tedy můžeme uložit i do jiné podoby:

{ "url" : "http://1.2.3.4", "port" : 8888 }

Důležité (a velmi praktické) je, že se samotný kód aplikací nemusí žádným způsobem měnit, což je ostatně patrné při porovnání zdrojového kódu umístěného pod tímto odstavcem s kódem, který byl ukázán v šesté kapitole:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config7") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") url := viper.GetString("url") port := viper.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

13. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu YAML

Naprosto stejným způsobem lze zpracovat konfigurační soubor uložený ve formátu YAML. Ekvivalent předchozích dvou konfiguračních souborů vypadá při konverzi do YAMLu takto:

--- url: http://1.2.3.4 port: 8888

Opět platí, že samotný zdrojový kód příkladu zůstane stále stejný, bez nutnosti byť i jednořádkové změny:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config8") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") url := viper.GetString("url") port := viper.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

14. Formát YAML se sekcemi

Jen pro úplnost se podívejme, jak by vypadala konfigurace zapsaná ve formátu YAML se sekcí (nebo více sekcemi):

service: url: 'http://1.2.3.4' port: 8888

Kód pro načtení takového souboru se – opět – nijak neliší od příkladu, v němž jsme pracovali s formátem TOML:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config9") viper.AddConfigPath(".") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") serviceConfig := viper.Sub("service") url := serviceConfig.GetString("url") port := serviceConfig.GetInt("port") log.Printf("Starting the service at address %s:%d

", url, port) }

15. Načtení konfiguračních parametrů z proměnných prostředí

Balíček Viper podporuje i načítání konfiguračních parametrů z proměnných prostředí. Tyto parametry je možné sloučit s parametry načtenými z konfiguračních souborů a tak případně přepsat výchozí hodnoty. Základem pro práci s proměnnými prostředí je funkce:

viper.BindEnv("editor", "EDITOR")

Tato funkce zajistí, že se proměnná prostředí EDITOR (pokud je ovšem nastavena) namapuje do stávající konfigurace pod klíčem editor. Můžeme si to snadno otestovat:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config9") viper.AddConfigPath(".") viper.BindEnv("editor", "EDITOR") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") editor := viper.GetString("editor") log.Printf("Selected editor: %s

", editor) }

Výsledkem by měla být následující zpráva:

2019/10/30 13:26:09 Reading configuration 2019/10/30 13:26:09 Done 2019/10/30 13:26:09 Selected editor: vim

Poznámka: v případě, že se vám zobrazí odlišné jméno editoru, jedná se o závažnou chybu systému :-)

16. Automatická konverze jména proměnné prostředí

Pokud namísto:

viper.BindEnv("editor", "EDITOR")

použijeme pouze volání:

viper.BindEnv("editor")

bude Viper zpracovávat proměnnou prostředí EDITOR, kterou automaticky namapuje na klíč editor. Toto chování je logické, protože jména proměnných prostředí se většinou zapisují velkými písmeny, zatímco konfigurační parametry v souborech jsou typicky zapsány písmeny malými.

Předchozí příklad má tedy funkčně ekvivalentní podobu:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config9") viper.AddConfigPath(".") viper.BindEnv("editor") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") editor := viper.GetString("editor") log.Printf("Selected editor: %s

", editor) }

17. Mapování proměnných prostředí se zvoleným prefixem

Balíček Viper obsahuje ještě jednu velmi užitečnou funkcionalitu. Ve chvíli, kdy zapíšeme tyto tři řádky:

viper.SetEnvPrefix("XTERM") viper.BindEnv("locale") viper.BindEnv("shell")

vytvoří se tři konfigurační parametry nazvané „locale“ a „shell“. Hodnota prvního parametru se přitom získá z proměnné prostředí XTERM_LOCALE a druhá z proměnné prostředí XTERM_SHELL. Jinými slovy – jména parametrů předaná do BindEnv se převedou na velká písmena a připojí se před ně prefix, za nímž je navíc zapsáno podtržítko.

Opět si ukažme příklad:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config9") viper.AddConfigPath(".") viper.SetEnvPrefix("XTERM") viper.BindEnv("locale") viper.BindEnv("shell") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") log.Printf("Xterm locale: %s

", viper.GetString("locale")) log.Printf("Xterm shell: %s

", viper.GetString("shell")) }

Výsledek běhu tohoto příkladu (na mém počítači):

2019/10/30 13:26:10 Reading configuration 2019/10/30 13:26:10 Done 2019/10/30 13:26:10 Xterm locale: en_US.UTF-8 2019/10/30 13:26:10 Xterm shell: /bin/bash

18. Automatické mapování všech proměnných prostředí se zvoleným prefixem

Můžeme však jít ještě dále a nechat si automaticky namapovat všechny proměnné prostředí, které začínají zadaným prefixem:

viper.AutomaticEnv() viper.SetEnvPrefix("XTERM")

Výše uvedené dva řádky postačují na to, aby se všechny proměnné prostředí stylu XTERM_LOCALE atd. namapovaly na parametry, které ovšem budou mít klíče zapsány malými písmeny a nebudou používat žádný prefix. Namapují se tyto parametry (opět platí pro můj počítač a jeho aktuální konfiguraci):

$ set |grep ^XTERM XTERM_LOCALE=en_US.UTF-8 XTERM_SHELL=/bin/bash XTERM_VERSION='XTerm(297)'

Samotný příklad se od předchozího příkladu odlišuje pouze v zavolání výše zmíněné funkce AutomaticEnv:

package main import ( "github.com/spf13/viper" "log" ) func main() { log.Println("Reading configuration") viper.SetConfigName("config9") viper.AddConfigPath(".") viper.AutomaticEnv() viper.SetEnvPrefix("XTERM") err := viper.ReadInConfig() if err != nil { log.Fatalf("Fatal error in config file: %s

", err) } log.Println("Done") log.Printf("Xterm locale: %s

", viper.GetString("locale")) log.Printf("Xterm shell: %s

", viper.GetString("shell")) }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně čtyři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Potřebovat budete i několik konfiguračních souborů:

