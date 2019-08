 »   »  Zpracování vektorů, matic a N-rozměrných polí v programovacím jazyku Kawa

11. Specifikace rozsahu (range)

1. Array programming a specializované programovací jazyky určené pro zpracování matic

Dnes se budeme zabývat jednou poměrně rozsáhlou oblastí v IT. Tou je zpracování vektorů, matic a taktéž vícerozměrných polí, protože s těmito strukturami se můžeme setkat v různých disciplínách, například ve finančnictví, pojišťovnictví, statistice, zpracování numerických dat, simulacích atd. Současně se jedná i o velmi zajímavou oblast, neboť právě kvůli nutnosti co nejrychlejší práce s velkými maticemi byly vytvořeny speciální výpočetní bloky v některých superpočítačích (příkladem mohou být superpočítače Cray) a došlo tak k důležitému podnětu pro další rozvoj výpočetní techniky (ten nepřímo vedl k vývoji moderních GPU). Současné knihovny pro práci s poli dokážou v případě potřeby využít jak některé rozšíření instrukčních sad (SIMD instrukce typu SSE neboli Streaming SIMD Extensions, původně též MMX či 3DNow!), tak i programovatelné grafické akcelerátory (GPU). SIMD instrukcemi jsme se již na stránkách Roota zabývali v samostatných článcích, zejména v:

Velmi dobrou podporu pro práci s maticemi ovšem nabízí i framework Torch založený na jazyku Lua, programovací jazyk Julia a knihovna Numpy určená pro programovací jazyk Python. Opět uvedu odkazy na články, v níž se touto populární a velmi často používanou knihovnou zabýváme do větší hloubky, než to umožňuje rozsah dnešního článku:

2. Zpracování vektorů a matic v programovacím jazyku Kawa

V dnešním článku se budeme zabývat především tím, jak se matice (prakticky libovolných rozměrů a s obecně více dimenzemi, tedy i vektory) používají v programovacím jazyku Kawa, kterému jsme se podrobně věnovali minule a předminule. Nutno říci, že v této oblasti je Kawa v poněkud schizofrenní situaci, protože pochopitelně podporuje klasické LISPovské vektory (nejedná se sice o zcela základní datový typ, ovšem prakticky každá implementace LISPu či Scheme práci s vektory umožňuje), dále podporuje N-dimenzionální pole (ND-array) vycházející z konceptů, které se objevily v jazyce Racket, konkrétně ve standardním modulu math-array a zapomenout nesmíme ani na možnost použít pole kompatibilní s programovacím jazykem Java a podporované přímo v bajtkódu JVM (viz též předchozí část tohoto seriálu).

Kromě toho si na konci článku připomeneme existenci knihovny nazvané core.matrix, která vývojářům pracujícím s programovacím jazykem Clojure nabízí prakticky všechny potřebné operace, které se při práci s vektory a maticemi používají (včetně například výpočtu inverzní matice). Navíc je tato knihovna zajímavá tím, že předepisuje rozhraní pro všechny operace, ovšem konkrétní implementaci je možné si vybrat. To například znamená, že pokud je řešen nějaký problém, v němž se ve velké míře používají takzvané řídké matice (pěkným příkladem z praxe může být Google matrix), lze – beze změny uživatelského programu – vybrat takovou reprezentaci matic a takové algoritmy, které jsou optimalizovány právě pro práci s řídkými maticemi a nikoli s maticemi uloženými ve formě dvourozměrného pole.

Poznámka: část věnovaná jazyku Clojure byla zařazena z toho důvodu, že jak Clojure, tak i Kawa sdílí stejný ekosystém JVM.

3. Použití javovských polí v programovacím jazyku Kawa

Nejprve si ukažme, jakým způsobem je možné v programovacím jazyku Kawa pracovat s poli plně kompatibilními s Javou a tím pádem samozřejmě i s virtuálním strojem Javy. Připomeňme si, že v Javě mají pole poměrně speciální postavení, protože se jedná o kontejner, který dokáže uložit známý počet prvků určitého typu (počet prvků musí být specifikován při konstrukci pole). Samozřejmě je možné, aby pole obsahovalo jako své prvky další pole, čímž je umožněno vytvářet matice i vícerozměrné datové struktury, které navíc nemusí mít nutně obdélníkový či čtvercový tvar. Interně je pole v operační paměti, přesněji řečeno na haldě (heap) uloženo v jediném souvislém bloku, ovšem musíme si přesně uvědomit co to znamená – pole, jehož prvky jsou primitivními datovými typy je skutečně tvořeno souvislým blokem, ovšem pole objektů je ve skutečnosti realizováno blokem obsahujícím reference popř. speciální hodnotu null, zatímco vlastní objekty jsou alokovány na jiném místě haldy a pouze odkaz (reference) na ně je uložena v poli.

Vícerozměrná pole jsou vlastně „pole polí“ a tudíž pole obsahující reference (což je jeden z poměrně zásadních rozdílů mezi Javou a jazykem C v této oblasti).

Toto uspořádání přináší některé výhody, ale i nevýhody. Mezi výhody patří relativně snadná práce garbage collectoru při přenášení pole v rámci jednotlivých regionů, na něž je halda rozdělena (více viz a navazující články) a zmenšuje se i počet tzv. Monitorování procesů a správa paměti v JDK 6 a JDK 7 (2), ovšem počet objektů a spotřeba operační paměti poměrně rychle narůstá, protože velká část haldy může obsahovat pouze reference na objekty (extrémním příkladem může být rastrový obrázek, v němž jsou jednotlivé pixely realizovány instancemi třídy Color).

V programovacím jazyku Kawa je umožněno vytvářet klasická Javovská pole libovolného typu. Nejjednodušší je situace v případě, že se má jednat o pole s prvky primitivních datových typů. Vytvoření takového pole, zde konkrétně pole prvků typu int může vypadat následovně:

(define array1 (int[] length: 10)) (display array1) (newline)

S tímto výsledkem:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Samozřejmě je možné vytvořit funkci, která pole zkonstruuje a vrátí ho jako svoji návratovou hodnotu:

(define (createArray length) (int[] length: length)) (let ((array1 (createArray 10))) (display array1) (newline))

Výsledek:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Změna hodnoty prvku pole s využitím funkce set!:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5)) (display array2) (newline) (set! (array2 2) -1) (display array2) (newline)

S výsledkem:

[1 2 3 4 5] [1 2 -1 4 5]

Poznámka: povšimněte si, že jméno funkce měnící pole končí vykřičníkem, podobně jako další podobně koncipované funkce, které obecně mění stav aplikace. Dále si povšimněte, že se prvky indexují od nuly, stejně jako v C a Javě.

Při přístupu k prvkům pole se hlídá rozsah indexů:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5)) (display array2) (newline) (set! (array2 100) -1) (display array2) (newline)

Při spuštění tohoto skriptu dojde k vyhození výjimky naprosto stejné, jako by tomu bylo v Javě:

[1 2 3 4 5] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100 at Array2_exception.run(Array2_exception.scm:4) at gnu.expr.ModuleExp.evalModule2(ModuleExp.java:289) at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:42) at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:60) at kawa.Shell.runFile(Shell.java:565) at kawa.Shell.runFileOrClass(Shell.java:468) at kawa.repl.processArgs(repl.java:700) at kawa.repl.main(repl.java:820)

4. Instrukce bajtkódu JVM určené pro konstrukci polí

Konstrukce pole a přístup k prvkům pole je plně podporován i bajtkódem virtuálního stroje Javy. Zatímco objekty se vytváří s využitím instrukce new a pro přístup k jejich atributům se používají instrukce getfield a putfield, je situace v případě polí odlišná, protože se pro pole používá dvacet specializovaných instrukcí sloužících jak pro vytvoření pole, tak i pro přístup k jeho prvkům, popř. pro zjištění délky pole.

První instrukcí, se kterou se dnes seznámíme, je instrukce nazvaná newarray. Pravděpodobně uhodnete, k čemu tato instrukce slouží – lze ji použít pro vytvoření pole dané délky, ovšem pouze v tom případě, pokud má pole obsahovat prvky některého z primitivních datových typů, tj. pravdivostní hodnoty, znaky, celá čísla či čísla s plovoucí řádovou čárkou. Jinými slovy to znamená, že tuto instrukci nelze použít například pro vytvoření pole objektů. Formát instrukce newarray je vypsán v následující tabulce:

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace 1 newarray 0×BC arraytype Vytvoří nové pole s prvky primitivního datového typu

Instrukce newarray očekává, že na vrcholu zásobníku operandů (TOS) bude uložena hodnota typu int udávající velikost pole. Tato hodnota je ze zásobníku v průběhu vytváření pole odstraněna a namísto ní se na vrchol zásobníku operandů uloží reference na právě vytvořené pole. Ještě nám zbývá popsat operand instrukce newarray nazvaný arraytype. Jde o jednobajtový operand, jehož hodnota určuje typ prvků vytvářeného pole. Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, může se pomocí instrukce newarray vytvořit pole složené z pravdivostních hodnot, znaků, celých čísel či čísel s plovoucí řádovou čárkou (ve všech případech se jedná o primitivní datové typy):

Arraytype Typ prvků pole 4 boolean 5 char 6 float 7 double 8 byte 9 short 10 int 11 long

Vytvoření pole pomocí:

(int[] length: 10)

Se do bajtkódu přeloží takto:

5: bipush 10 7: newarray int

Naproti tomu funkce pro alokaci pole:

(define (createArray length) (int[] length: length))

Je přeložena do bajtkódu následujícím (neefektivním) způsobem:

public static int[] createArray(java.lang.Object); Code: 0: aload_0 1: invokestatic #16 // Method gnu/mapping/Promise.force:(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object; 4: checkcast #18 // class java/lang/Number 7: invokevirtual #22 // Method java/lang/Number.intValue:()I 10: newarray int 12: areturn

Lepší je použít typovou informaci o parametru length:

(define (createArray length :: int) (int[] length: length)) (let ((array1 (createArray 10))) (display array1) (newline))

Nyní je překlad funkce createArray do bajtkódu velmi efektivní:

public static int[] createArray(int); Code: 0: iload_0 1: newarray int 3: areturn

Další instrukcí používanou při vytváření polí je instrukce nazvaná anewarray (na začátku jména této instrukce se nachází znak „a“). Tato instrukce se používá pro vytvoření pole, jehož prvky jsou objekty, a to objekty libovolného (specifikovaného) typu. Zatímco se u instrukce newarray specifikoval typ prvků pole pomocí hodnoty bajtu uloženého ihned za operačním kódem instrukce, je nutné u instrukce anewarray použít celé jméno třídy, rozhraní či výčtového typu (udávající typ prvků pole). Toto jméno třídy je, jak pravděpodobně již tušíte, uložené v constant poolu, takže se za operačním kódem instrukce anewarray nachází dvojice bajtů představujících index záznamu v constant poolu.

Chování obou zmíněných instrukcí však zůstává stejné – z vrcholu zásobníku operandů se vyzvedne hodnota typu int představující velikost pole, pole daného typu se vytvoří a následně se na zásobník operandů uloží reference na vytvořený objekt (v případě polí objektů samozřejmě nejsou tyto objekty vytvořeny a pole obsahuje hodnoty null):

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace 1 anewarray 0×BD highbyte, lowbyte Vytvoří nové pole objektů

Příklad použití:

(define (createStringArray length :: int) (String[] length: length)) (let ((array1 (createStringArray 10))) (display array1) (newline))

Překlad do bajtkódu:

public static java.lang.String[] createStringArray(int); Code: 0: iload_0 1: anewarray #10 // class java/lang/String 4: areturn

5. Inicializace prvků polí

Pole je možné při jejich konstrukci přímo i inicializovat, což je pochopitelně podporováno i v programovacím jazyku Kawa. Konstrukce pole s inicializací jeho prvků vypadá následovně:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5)) (display array2) (newline) (set! (array2 2) -1) (display array2) (newline)

S výsledkem:

[1 2 3 4 5] [1 2 -1 4 5]

Ukažme si nyní nepatrně složitější příklad, v němž mají prvky hodnoty, které se nepodobají indexům prvků (což by nás mátlo při studiu bajtkódu):

(define array2 (int[] 100 200 300 400 500)) (set! (array2 2) -1)

Jak se tato zdánlivě triviální konstrukce přeloží do bajtkódu? Ukazuje se, že nepříliš efektivně – v bajtkódu se nejdříve pole zkonstruuje a následně se jednotlivé prvky inicializují samostatně, vždy několika instrukcemi (iconst+*push+iastore) pro každý prvek:

public final void run(gnu.mapping.CallContext); Code: 0: aload_1 1: getfield #8 // Field gnu/mapping/CallContext.consumer:Lgnu/lists/Consumer; 4: astore_2 5: iconst_5 6: newarray int 8: dup 9: iconst_0 10: bipush 100 12: iastore 13: dup 14: iconst_1 15: sipush 200 18: iastore 19: dup 20: iconst_2 21: sipush 300 24: iastore 25: dup 26: iconst_3 27: sipush 400 30: iastore 31: dup 32: iconst_4 33: sipush 500 36: iastore 37: putstatic #12 // Field array2:[I 40: getstatic #12 // Field array2:[I 43: iconst_2 44: iconst_m1 45: iastore 46: return

Podobně lze zkonstruovat a inicializovat i pole prvků typu float:

(define array3 (float[] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000)) (display array3) (newline) (set! (array3 9) -1000) (display array3) (newline)

S výsledkem:

[100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0] [100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 -1000.0]

Překlad do bajtkódu JVM:

5: bipush 10 7: newarray float 9: dup 10: iconst_0 11: bipush 100 13: i2f 14: fastore 15: dup 16: iconst_1 17: ldc #9 // float 200.0f 19: fastore 20: dup 21: iconst_2 22: ldc #10 // float 300.0f 24: fastore 25: dup 26: iconst_3 27: ldc #11 // float 400.0f 29: fastore 30: dup 31: iconst_4 32: ldc #12 // float 500.0f 34: fastore 35: dup 36: iconst_5 37: ldc #13 // float 600.0f 39: fastore 40: dup 41: bipush 6 43: ldc #14 // float 700.0f 45: fastore 46: dup 47: bipush 7 49: ldc #15 // float 800.0f 51: fastore 52: dup 53: bipush 8 55: ldc #16 // float 900.0f 57: fastore 58: dup 59: bipush 9 61: ldc #17 // float 1000.0f 63: fastore

iconst/bipush (načtení indexu) + ldc (načtení konstanty) + fastore (uložení do pole). Poznámka: vidíme, že nyní se každý prvek inicializuje trojicí instrukcí(načtení indexu) +(načtení konstanty) +(uložení do pole).

6. Vícerozměrná javovská pole

V předchozím textu jsme si ukázali, jakým způsobem je možné pracovat s jednorozměrnými javovskými poli libovolného typu. Ovšem programovací jazyk Kawa pochopitelně podporuje i vícerozměrná pole, která je možné zkonstruovat jediným příkazem, bez nutnosti konstruovat pole nižších dimenzí. Celou operaci si pochopitelně ukážeme na několika demonstračních příkladech. Nejprve vytvoření dvourozměrného pole:

(define matrix1 (int[][] [1 2 3] [4 5 6] [7 8 9])) (display matrix1) (newline)

Po spuštění tohoto příkladu by se na standardním výstupu měl objevit obsah matice:

[[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]

Pole obsahující jako své prvky další pole, ovšem s různými délkami:

(define matrix2 (int[][] [1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10])) (display matrix2) (newline)

Výsledkem bude:

[[1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10]]

Totéž, ovšem pro prvky typu float:

(define matrix3 (float[][] [1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10])) (display matrix3) (newline)

Výsledkem v tomto případě bude:

[[1.0] [2.0 3.0] [4.0 5.0 6.0] [7.0 8.0 9.0 10.0]]

Trojrozměrné pole:

(int[][][] [[1 2] [3 4]] [[5 6] [7 8]])

7. Vektory

Javovská pole podporovaná v programovacím jazyku Kawa přináší několik výhod, ale pochopitelně i nevýhod. Samotná pole mají pevnou délku a jejich prvky jsou vždy stejného typu. Tato vlastnost (výhoda a nevýhoda současně) umožňuje velmi efektivní přístup k prvkům pole, který má u jednorozměrných polí konstantní složitost. Současně jsme však omezeni například tím, že do javovských polí není možné jednoduše ukládat zlomky, celá čísla s libovolným rozsahem atd. V případě, že budeme potřebovat i tuto funkcionalitu, je nutné namísto polí použít odlišné datové typy programovacího jazyka Kawa. Může se jednat o vektory podporované v mnoha implementacích LISPu i Scheme (a taktéž v jazyku Clojure, i když zde mají vektory zcela odlišné vnitřní uspořádání) nebo o typ pojmenovaný pro větší zmatek v terminologii array.

V této kapitole si ukážeme práci s takzvanými vektory.

# Funkce Stručný popis funkce 1 vector konstrukce vektoru a inicializace jeho prvků 2 vector-ref přístup k prvku vektoru 3 vector-set! změna hodnoty prvku vektoru 4 vector? predikát: dotaz, zda je předaná hodnota typu vektor či nikoli 5 vector-length vrací délku vektoru, tedy počet jeho prvků 6 vector->list převod vektoru na seznam 7 list->vector opačný převod

Vektor lze zkonstruovat speciálním „konstruktorem“, v němž se jednotlivé prvky vektoru zapisují do hranatých závorek (což již známe z programovacího jazyka Clojure). K prvkům vektoru se přistupuje funkcí vector-ref:

(define vector1 [1 2 3 4]) (display vector1) (newline) (display (vector-ref vector1 0)) (display (vector-ref vector1 10))

Výsledek:

#(1 2 3 4) java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10 at gnu.lists.FVector.get(FVector.java:105) at kawa.lib.vectors.vectorRef(vectors.scm:21) at Vectors1.run(Vectors1.scm:7) at gnu.expr.ModuleExp.evalModule2(ModuleExp.java:289) at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:42) at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:60) at kawa.Shell.runFile(Shell.java:565) at kawa.Shell.runFileOrClass(Shell.java:468) at kawa.repl.processArgs(repl.java:700) at kawa.repl.main(repl.java:820)

Poznámka: chyba nastala při přístupu k prvku s indexem 10, který ve čtyřprvkovém vektoru pochopitelně neexistuje.

Vektory lze taktéž zapsat stylem #(), který je kompatibilní s R7RS:

#|kawa:1|# #(1 2 3) #(1 2 3) #|kawa:2|# [1 2 3] #(1 2 3) #|kawa:3|# (eq? #(1 2 3) [1 2 3]) #f #|kawa:4|# (equal? #(1 2 3) [1 2 3]) #t

V dalším příkladu je namísto zápisu prvků vektoru do hranatých závorek použit konstruktor představovaný funkcí nazvanou jednoduše vector. Taktéž je zde ukázána změna hodnoty vybraného prvku s využitím funkce vector-set! (tato funkce opět obsahuje ve svém jménu vykřičník, protože mění stav aplikace):

(define vector2 (vector 1 2 3 4 5)) (display vector2) (newline) (display (vector-ref vector2 0)) (newline) (vector-set! vector2 2 -1) (display vector2) (newline)

Výsledek:

#(1 2 3 4 5) 1 #(1 2 -1 4 5)

Dotazy, zda je daná hodnota vektorem či nikoli, používají predikát vector?:

#|kawa:25|# (vector? "A") #f #|kawa:26|# (vector? [1 2 3]) #t #|kawa:27|# (vector? '(1 2 3)) #f

Další funkce je určena pro získání velikosti vektoru, tedy počtu jeho prvků:

#|kawa:28|# (vector-length [1 2 3]) 3 #|kawa:29|# (vector-length []) 0

8. N-rozměrná pole (ND-Array)

V navazujících kapitolách se seznámíme s možnostmi typu array, což je datový typ představující N-rozměrná pole. Kromě toho si ukážeme i práci s takzvanými „rozsahy“ (range), které do značné míry s poli souvisí.

Datový typ array se používá nejenom v jazyce Kawa, ale například i v programovacím jazyce Racket, s nímž se seznámíme v navazujících částech tohoto seriálu (jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší a nejúplnější implementaci Scheme vůbec). Samotné pole se skládá ze dvou částí: hodnot jednotlivých prvků a tvaru pole neboli shape. Tvar pole je důležitou strukturou, protože (nepřímo) určuje, jakým způsobem jsou prvky v poli uspořádány. To však není vše, protože je možné jednoduše tvar pole změnit a tím pádem prvky zdánlivě zpřeházet (interně se ovšem v operační paměti s prvky v některých případech manipulovat nemusí). Další důležitou vlastností datového typu array je možnost uložit do pole libovolné hodnoty; jedná se tedy o heterogenní kontejner, na rozdíl od běžných javovských polí.

9. Konstrukce N-rozměrných polí

Ke konstrukci N-rozměrného pole slouží funkce nazvaná make-array. Této funkci se předává vektor obsahující velikosti (rozsah indexů) N-rozměrného pole ve všech dimenzích. Počet prvků tohoto vektoru tedy odpovídá počtu dimenzí. Dále je možné této funkci předat i hodnoty jednotlivých prvků, což si ukážeme v navazující kapitole. Funkci make-array si můžeme velmi snadno otestovat v interaktivní smyčce REPL programovacího jazyka Kawa.

Mezní případ – prázdné pole:

#|kawa:3|# (make-array [0]) #()

Konstrukce jednoprvkového jednorozměrné pole:

#|kawa:8|# (make-array [1]) #(#!null)

Desetiprvkový vektor:

#|kawa:5|# (make-array [10]) #(#!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null)

Konstrukce matice 1×1 s jediným prvkem:

#|kawa:9|# (make-array [1 1]) ╔#2a:1:1 ║#!null║ ╚══════╝

Konstrukce matice s jedním řádkem a dvěma sloupci:

#|kawa:7|# (make-array [1 2]) ╔#2a:1:2══════╗ ║#!null│#!null║ ╚══════╧══════╝

Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem interpret programovacího jazyka Kawa zobrazuje obsah zkonstruovaného pole. U jednorozměrných a dvourozměrných polí zobrazuje tabulku s obsahem jednotlivých prvků, přičemž je na prvním řádku upřesněn jak počet dimenzí, tak i rozsah indexů v jednotlivých dimenzích (zde konkrétně počet řádků oddělený od počtu sloupců dvojtečkou).

Konstrukce matice se dvěma řádky a třemi sloupci:

#|kawa:10|# (make-array [2 3]) ╔#2a:2:3══════╤══════╗ ║#!null│#!null│#!null║ ╟──────┼──────┼──────╢ ║#!null│#!null│#!null║ ╚══════╧══════╧══════╝

Trojrozměrná struktura 2×3×4 prvky:

#|kawa:11|# (make-array [2 3 4]) ╔#3a:2:3:4════╤══════╤══════╗ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╟──────┼──────┼──────┼──────╢ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╟──────┼──────┼──────┼──────╢ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╠══════╪══════╪══════╪══════╣ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╟──────┼──────┼──────┼──────╢ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╟──────┼──────┼──────┼──────╢ ║#!null│#!null│#!null│#!null║ ╚══════╧══════╧══════╧══════╝

Poznámka: u trojrozměrné a taktéž u vícerozměrných struktur je již nutné použít oddělovač jednotlivých 2D podmatic tak, jak je to ukázáno na předchozím výstupu z interpretru programovacího jazyka Kawa. Podrobnější informace najdete na stránce https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/A­rray-Syntax.html

Taktéž trojrozměrná struktura, ovšem tentokrát s tvarem 4×3×2 prvky:

#|kawa:12|# (make-array [4 3 2]) ╔#3a:4:3:2════╗ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╚══════╧══════╝

Čtyřrozměrné pole:

#|kawa:7|# (make-array [2 2 2 2]) ╔#4a:2:2:2:2══╗ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╠══════╪══════╣ ║#!null│#!null║ ╟──────┼──────╢ ║#!null│#!null║ ╚══════╧══════╝

Pole, které má v jedné dimenzi nulovou velikost a celkově tedy nula prvků:

#|kawa:11|# (make-array [0 2 2 2]) #4a:0:2:2:2 ()

10. Inicializace prvků N-rozměrných polí

Funkci make-arrray, s jejím základním použitím jsme se seznámili v předchozí kapitole, je možné předat i hodnoty jednotlivých prvků vytvářeného pole. Pokud je počet zadaných hodnot menší než počet prvků, budou se prvky opakovat tak dlouho, až se pole postupně vyplní. Samozřejmě se opět podíváme na příklady.

Vektor obsahující stejné hodnoty ve všech prvcích:

#|kawa:13|# (make-array [10] 1/2) #(1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2)

Dvourozměrné pole (matice) se dvěma řádky a čtyřmi sloupci:

#|kawa:1|# (make-array [2 4] 1 2 3 4 5) ╔#2a:2:4╗ ║1│2│3│4║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║5│1│2│3║ ╚═╧═╧═╧═╝

Pole 5×5 prvků se shodnými řádky:

#|kawa:14|# (make-array [5 5] 1 2 3 4 5) ╔#2a:5:5╤═╗ ║1│2│3│4│5║ ╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║1│2│3│4│5║ ╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║1│2│3│4│5║ ╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║1│2│3│4│5║ ╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║1│2│3│4│5║ ╚═╧═╧═╧═╧═╝

Trojrozměrné pole 2×3×4 prvky:

#|kawa:2|# (make-array [2 3 4] 1 2 3 4 5) #3a:2:3:4 ║1│2│3│4║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║5│1│2│3║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║4│5│1│2║ ╠═╪═╪═╪═╣ ║3│4│5│1║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║2│3│4│5║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║1│2│3│4║ ╚═╧═╧═╧═╝

Čtyřrozměrné pole 2×2×2×3 prvky:

#|kawa:11|# (make-array [2 2 2 3] 1 2 3) #4a═╤═╗ ║1│2│3║ ╟─┼─┼─╢ ║1│2│3║ ╠═╪═╪═╣ ║1│2│3║ ╟─┼─┼─╢ ║1│2│3║ ╠═╪═╪═╣ ║1│2│3║ ╟─┼─┼─╢ ║1│2│3║ ╠═╪═╪═╣ ║1│2│3║ ╟─┼─┼─╢ ║1│2│3║ ╚═╧═╧═╝

Pole obsahující symboly:

#|kawa:23|# (make-array [3 3 3] 'x 'y 'z) #3a═╤═╗ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╠═╪═╪═╣ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╠═╪═╪═╣ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╟─┼─┼─╢ ║x│y│z║ ╚═╧═╧═╝

11. Specifikace rozsahu (range)

V jedenácté kapitole se seznámíme s velmi užitečným konceptem takzvaných rozsahů neboli range. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým lze v programovacím jazyku Kawa popsat sekvenci hodnot bez toho, aby bylo nutné explicitně vypsat všechny prvky v sekvenci (a navíc může být zápis názornější, než v případě použití funkce range známé z mnoha jiných programovacích jazyků). Nejnázornější bude si ukázat možnosti, které při specifikaci rozsahů máme.

Hodnoty od 1 do 9 (hodnota 10 již v rozsahu není):

#|kawa:1|# [1 <: 10] #(1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Hodnoty od 1 do 10, včetně obou mezí:

#|kawa:2|# [1 <=: 10] #(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Počítání směrem k záporné ose (bez uvedení kroku):

#|kawa:3|# [10 >: 0] #(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)

Dtto, ale včetně nuly:

#|kawa:5|# [10 >=: 0] #(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0)

Specifikace kroku:

#|kawa:4|# [10 by: -2 >: 0] #(10 8 6 4 2)

Dtto, ale včetně nuly:

#|kawa:6|# [10 by: -2 >=: 0] #(10 8 6 4 2 0)

Práce se zlomky:

#|kawa:7|# [1 by: 1/2 <=: 10] #(1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2 6 13/2 7 15/2 8 17/2 9 19/2 10)

Počítání po 1/10 (což v IEEE 754 není možné):

#|kawa:8|# [0 by: 1/10 <=: 1] #(0 1/10 1/5 3/10 2/5 1/2 3/5 7/10 4/5 9/10 1)

Výsledkem bude prázdný vektor:

#|kawa:14|# [0 by: 1 <=: -1] #()

12. Použití rozsahu (range) pro výběr hodnot z vektoru

Rozsahy je možné použít i pro indexaci (výběr) většího množství hodnot z vektoru či z jiné datové struktury podporující indexaci. Ukážeme si to na příkladu řetězce obsahujícího všechny znaky malé abecedy:

#|kawa:17|# (define abeceda "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")

Výběr pátého až desátého znaku:

#|kawa:18|# (abeceda [5 <=: 10]) fghijk

Výběr pátého až desátého znaku, ovšem s přeskočením sudých znaků:

#|kawa:19|# (abeceda [5 by: 2 <=: 10]) fhj

Výběr znaků pozpátku:

#|kawa:20|# (abeceda [20 >=: 5]) utsrqponmlkjihgf

Celá abeceda, ovšem vybraná pozpátku:

#|kawa:21|# (abeceda [25 >=: 0]) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Celá abeceda:

#|kawa:22|# (abeceda [<:]) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

13. Inicializace N-rozměrných polí s využitím rozsahů

Rozsahy popsané v předchozí kapitole nám umožňují vytvořit pole s libovolným počtem rozměrů, ve kterých se budou vyskytovat sekvence hodnot. V tomto případě použijeme funkci index-array umožňující inicializaci pole takovým způsobem, že každý prvek bude obsahovat svůj index:

#|kawa:2|# (index-array [[1 <: 10]]) ╔#1a@1:9╤═╤═╤═╤═╤═╗ ║0│1│2│3│4│5│6│7│8║ ╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝

Popř.:

#|kawa:3|# (index-array [[1 <=: 10]]) ╔#1a@1:10═╤═╤═╤═╤═╤═╗ ║0│1│2│3│4│5│6│7│8│9║ ╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝

Dvourozměrné pole:

#|kawa:3|# (index-array [[1 <: 3] [2 <: 6]]) #2a@1:2@2:4 ║0│1│2│3║ ╟─┼─┼─┼─╢ ║4│5│6│7║ ╚═╧═╧═╧═╝

Trojrozměrné pole:

#|kawa:5|# (index-array [[1 <: 4] [1 <: 4] [1 <: 4]]) #3a@1:3@1:3@1:3 ║ 0│ 1│ 2║ ╟──┼──┼──╢ ║ 3│ 4│ 5║ ╟──┼──┼──╢ ║ 6│ 7│ 8║ ╠══╪══╪══╣ ║ 9│10│11║ ╟──┼──┼──╢ ║12│13│14║ ╟──┼──┼──╢ ║15│16│17║ ╠══╪══╪══╣ ║18│19│20║ ╟──┼──┼──╢ ║21│22│23║ ╟──┼──┼──╢ ║24│25│26║ ╚══╧══╧══╝

Odlišný spodní index:

#|kawa:12|# (index-array [[3 <: 7] [3 <: 7] [3 <: 7]]) #3a@3:4@3:4@3:4 ║ 0│ 1│ 2│ 3║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║ 4│ 5│ 6│ 7║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║ 8│ 9│10│11║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║12│13│14│15║ ╠══╪══╪══╪══╣ ║16│17│18│19║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║20│21│22│23║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║24│25│26│27║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║28│29│30│31║ ╠══╪══╪══╪══╣ ║32│33│34│35║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║36│37│38│39║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║40│41│42│43║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║44│45│46│47║ ╠══╪══╪══╪══╣ ║48│49│50│51║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║52│53│54│55║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║56│57│58│59║ ╟──┼──┼──┼──╢ ║60│61│62│63║ ╚══╧══╧══╧══╝

14. Nepravidelná N-rozměrná pole

V programovacím jazyku Kawa mohou být prvky N-rozměrných polí libovolného typu. Může se jednat i o další pole atd. Ukažme si tuto možnost na několika demonstračních příkladech.

(make-array [2 3] (make-array [2 2] 1/2) 42 "foobar" [1 2 3 4] (make-array [4 1] 0) (make-array [5 5] 'x)) ╔#2a:2:3══╤═══╤═════════════╗ ║╔#2a:2:2╗│ 42│╔#1a:6╤═╤═╤═╗║ ║║1/2│1/2║│ │║f│o│o│b│a│r║║ ║╟───┼───╢│ │╚═╧═╧═╧═╧═╧═╝║ ║║1/2│1/2║│ │ ║ ║╚═══╧═══╝│ │ ║ ╟─────────┼───┼─────────────╢ ║╔#1a:4╤═╗│#2a│╔#2a:5:5╤═╗ ║ ║║1│2│3│4║│║0║│║x│x│x│x│x║ ║ ║╚═╧═╧═╧═╝│╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║ ║ │║0║│║x│x│x│x│x║ ║ ║ │╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║ ║ │║0║│║x│x│x│x│x║ ║ ║ │╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║ ║ │║0║│║x│x│x│x│x║ ║ ║ │╚═╝│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║ ║ │ │║x│x│x│x│x║ ║ ║ │ │╚═╧═╧═╧═╧═╝ ║ ╚═════════╧═══╧═════════════╝

V dalším příkladu je vytvořena matice se dvěma řádky a třemi sloupci. Prvky této matice jsou další matice (2×2 prvky atd.) i číselné hodnoty nebo vektory:

#|kawa:52|# (array [2 3] #2a((1 2) (3 4)) 9 #2a((3 4) (5 6)) [42 43] #2a:1:3((8 7 6)) #2a((90 91) (100 101))) ╔#2a:2:3╤═══════╤═════════╗ ║#2a═╗ │ 9│#2a═╗ ║ ║║1│2║ │ │║3│4║ ║ ║╟─┼─╢ │ │╟─┼─╢ ║ ║║3│4║ │ │║5│6║ ║ ║╚═╧═╝ │ │╚═╧═╝ ║ ╟───────┼───────┼─────────╢ ║╔#1a:2╗│#2a:1:3│╔#2a:2:2╗║ ║║42│43║│║8│7│6║│║ 90│ 91║║ ║╚══╧══╝│╚═╧═╧═╝│╟───┼───╢║ ║ │ │║100│101║║ ║ │ │╚═══╧═══╝║ ╚═══════╧═══════╧═════════╝

Následující příklad byl převzat z oficiální dokumentace a byl pouze nepatrně upraven pro větší čitelnost:

#|kawa:17|# (array [[1 <=: 2] [1 <=: 3]] #2a((1 2) (3 4)) 9 #2a((3 4) (5 6)) [42 43] #2a:1:3((8 7 6)) #2a((90 91) (100 101))) ╔#2a@1:2@1:3════╤═════════╗ ║#2a═╗ │ 9│#2a═╗ ║ ║║1│2║ │ │║3│4║ ║ ║╟─┼─╢ │ │╟─┼─╢ ║ ║║3│4║ │ │║5│6║ ║ ║╚═╧═╝ │ │╚═╧═╝ ║ ╟───────┼───────┼─────────╢ ║╔#1a:2╗│#2a:1:3│╔#2a:2:2╗║ ║║42│43║│║8│7│6║│║ 90│ 91║║ ║╚══╧══╝│╚═╧═╧═╝│╟───┼───╢║ ║ │ │║100│101║║ ║ │ │╚═══╧═══╝║ ╚═══════╧═══════╧═════════╝

15. Malá odbočka na závěr: knihovny pro práci s vektory a maticemi pro programovací jazyk Clojure

Pojďme si nyní alespoň ve stručnosti připomenout, jakým způsobem je práce s maticemi podporována v programovacím jazyku Clojure, protože Clojure do určité míry obsazuje stejný segment, jako dnes popisovaný programovací jazyk Kawa. Při studiu základních knihoven Clojure je možné dojít k závěru, že vlastně jen velmi málo funkcí a maker je určeno pro práci s těmito datovými typy, i když je samozřejmě možné jak vektory, tak i matice velmi snadno reprezentovat s využitím základních sekvenčních datových struktur Clojure – seznamů a vektorů. Ve skutečnosti to však není zcela ideální řešení, a to hned z několika důvodů, jejichž společným rysem je rychlost prováděných operací a do určité míry i nároky na operační paměť.

Z tohoto důvodu je v případě implementace algoritmů, v nichž se intenzivně používají operace s maticemi, mnohem výhodnější využít možností nabízených specializovanými knihovnami. My se dnes seznámíme především s elegantně navrženou knihovnou core.matrix. Existují ovšem ještě výkonnější řešení: knihovna Neanderthal, která využívá vysoce optimalizovanou nativní knihovnu ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) s možností využití vysokého výpočetního výkonu současných GPU.

V přednášce nazvané velmi příhodně „Enter the Matrix“, která je dostupná na adrese http://www.slideshare.net/mi­keranderson/2013–1114-enter-thematrix, je mj. ukázáno, jakým způsobem jsou v Clojure implementována různá paradigmata programování. Díky podpoře maker a způsobu zápisu programového kódu v Clojure lze velmi snadno implementovat různé doménově specifické jazyky (DSL), mj. i právě jazyk pro array programming (viz též úvodní kapitolu dnešního článku):

Paradigma Jazyk Implementace v Clojure funkcionální Haskell clojure.core OOP Smalltalk clojure.core metaprogramování Lisp clojure.core logické Prolog core.logic array programming APL, J core.matrix

Poznámka: původní tabulka byla upravena a doplněna.

16. Knihovna core.matrix

V dalším textu se budeme zabývat knihovnou nazvanou core.matrix, která je určena těm vývojářům, kteří ve svých projektech potřebují provádět velké množství operací s těmito strukturami, a to na poměrně vysoké úrovni, tj. bez nutnosti přesně specifikovat, jak mají být matice uloženy v paměti, jakým způsobem provádět operaci násobení matic atd. Díky tomuto přístupu a taktéž díky vlastnostem programovacího jazyka Clojure (existence tzv. threading makra a funkcí vyššího řádu) se práce s maticemi do značné míry začíná podobat práci v APL, až na ten rozdíl, že algoritmy zapisované v Clojure jsou pro většinu vývojářů přece jen čitelnější :-). Důležité je, že rozhraní definované v knihovně core.matrix může mít několik implementací. V současnosti se jedná o vectorz-clj, Clatrix a NDArray. V core.matrix navíc došlo k rozšíření operátorů +, – atd. takovým způsobem, že je lze použít i pro zpracování vektorů a matic (ve skutečnosti se samozřejmě nejedná o skutečné operátory, protože tento koncept Clojure a vlastně ani žádný další lispovský jazyk nepotřebuje).

Funkce a makra nabízená knihovnou core.matrix nejlépe prozkoumáme přímo s využitím REPLu, tj. interaktivního rozhraní, v němž ihned po zadání dochází k expanzi maker a vyhodnocování funkcí:

Konstrukce vektorů a matic

; vektor matrixtest.core=> (matrix [1 2 3]) [1 2 3] ; vektor matrixtest.core=> (matrix '(1 2 3)) [1 2 3] ; matice matrixtest.core=> (matrix [[1 2] [3 4]]) [[1 2] [3 4]] ; matice matrixtest.core=> (matrix (range 1 10)) [1 2 3 4 5 6 7 8 9] ; matice matrixtest.core=> (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]) [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]

Pretty printing matic a vektorů

matrixtest.core=> (pm (matrix [[1 2] [3 4]])) [[1.000 2.000] [3.000 4.000]] matrixtest.core=> (matrix [[1 2] [3 4]]) [[1 2] [3 4]] ; *1 obsahuje výsledek poslední vyhodnocené funkce či symbolu matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 2.000] [3.000 4.000]]

Konstruktory nulové matice a jednotkové matice

matrixtest.core=> (zero-matrix 2 3) [[0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0]] matrixtest.core=> (pm *1) [[0.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000]] matrixtest.core=> (zero-matrix 4 4) [[0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0]] matrixtest.core=> (pm *1) [[0.000 0.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 0.000]] matrixtest.core=> (identity-matrix 4 4) [[1.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 1.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 1.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 1.0]] matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 0.000 0.000 0.000] [0.000 1.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 1.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 1.000]]

Konstruktor permutační matice

; vektor udává pozice jedniček na jednotlivých řádcích matice ; rozměry matice jsou získány na základě velikosti tohoto vektoru matrixtest.core=> (permutation-matrix [1 4 2 3 0]) #NDArray [[0.0 1.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0 1.0] [0.0 0.0 1.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 1.0 0.0] [1.0 0.0 0.0 0.0 0.0]] matrixtest.core=> (pm *1) [[0.000 1.000 0.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 0.000 1.000] [0.000 0.000 1.000 0.000 0.000] [0.000 0.000 0.000 1.000 0.000] [1.000 0.000 0.000 0.000 0.000]]

Transpozice matice

matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]])) #'matrixtest.core/M matrixtest.core=> M [[1 2] [3 4]] matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 2.000] [3.000 4.000]] matrixtest.core=> (transpose M) [[1 3] [2 4]] ; vypíše se hodnota transponované matice, původní matice M se nemění matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 3.000] [2.000 4.000]]

Unární a binární operace nad maticemi

matrixtest.core=> (def M1 (matrix [[1 2][3 4]])) #'matrixtest.core/M1 matrixtest.core=> (def M2 (matrix [[5 6][7 8]])) #'matrixtest.core/M2 matrixtest.core=> (pm (+ M1 M2)) [[ 6.000 8.000] [10.000 12.000]] matrixtest.core=> (pm (- M1 M2)) [[-4.000 -4.000] [-4.000 -4.000]] matrixtest.core=> (pm (* M1 M2)) [[ 5.000 12.000] [21.000 32.000]] matrixtest.core=> (pm (* M1 100)) [[100.000 200.000] [300.000 400.000]] ; zde se nejdříve vypočte inverzní matice k M1 matrixtest.core=> (pm (/ M2 M1)) [[5.000 3.000] [2.333 2.000]] matrixtest.core=> (inverse M1) #NDArrayDouble [[-1.9999999999999998 1.0] [1.4999999999999998 -0.49999999999999994]] matrixtest.core=> (inverse M2) #NDArrayDouble [[-4.000000000000002 3.0000000000000013] [3.5000000000000018 -2.5000000000000013]]

Funkce vracející informaci o tom, zda je hodnota skalárem či maticí

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6])) #'matrixtest.core/v matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]])) #'matrixtest.core/M ; jen 42 je skalární hodnota matrixtest.core=> (for [obj [42 v M MD]] (array? obj)) (false true true true) ; jen 42 je skalární hodnota matrixtest.core=> (for [obj [42 v M MD]] (scalar? obj)) (true false false false)

Funkce vracející informace o maticích (počet dimenzí a tvar)

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6])) #'matrixtest.core/v matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]])) #'matrixtest.core/M ; trojrozměrná matice matrixtest.core=> (def MD (matrix [[ [1 2] [3 4] ] [ [5 6] [7 8] ] ])) #'matrixtest.core/MD matrixtest.core=> (pm MD) [[[1.000 2.000] [3.000 4.000]] [[5.000 6.000] [7.000 8.000]]] matrixtest.core=> (dimensionality v) 1 matrixtest.core=> (dimensionality M) 2 matrixtest.core=> (dimensionality MD) 3 matrixtest.core=> (dimensionality 1) 0 matrixtest.core=> (shape M) [2 2] matrixtest.core=> (shape v) [6] matrixtest.core=> (shape MD) [2 2 2]

Přečtení hodnoty prvku matice a získání řezu (slice)

matrixtest.core=> (mget M 0 0) 1 matrixtest.core=> (slice v 1) 2 ; řez 2D maticí matrixtest.core=> (slice M 1) [3 4] ; řez 3D maticí matrixtest.core=> (slice MD 1) [[5 6] [7 8]] ; operace nad řezy matrixtest.core=> (for [slice (slices M)] (apply + slice)) (3 7) ; vektorová! operace nad řezy matrixtest.core=> (apply + (slices M)) [4 6]

Změna tvaru matice

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6])) #'matrixtest.core/v matrixtest.core=> v [1 2 3 4 5 6] ; velmi užitečná funkce převzatá z APL: vektor převeden na matici matrixtest.core=> (reshape v [2 3]) [[1 2 3] [4 5 6]] matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 2.000 3.000] [4.000 5.000 6.000]] ; jiný tvar matice matrixtest.core=> (reshape v [3 2]) [[1 2] [3 4] [5 6]] matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 2.000] [3.000 4.000] [5.000 6.000]] matrixtest.core=> (reshape v [1 6]) [[1 2 3 4 5 6]] matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000]] matrixtest.core=> (reshape v [6 1]) [[1] [2] [3] [4] [5] [6]] ; sloupec z vektoru matrixtest.core=> (pm *1) [[1.000] [2.000] [3.000] [4.000] [5.000] [6.000]]

Využití makra → ke kompozici operací

; jedná se o oneliner rozepsaný kvůli větší čitelnosti na čtyři řádky (-> (matrix (range 1 101)) (reshape [10 10]) transpose pm) [[ 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 81.000 91.000] [ 2.000 12.000 22.000 32.000 42.000 52.000 62.000 72.000 82.000 92.000] [ 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 73.000 83.000 93.000] [ 4.000 14.000 24.000 34.000 44.000 54.000 64.000 74.000 84.000 94.000] [ 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000] [ 6.000 16.000 26.000 36.000 46.000 56.000 66.000 76.000 86.000 96.000] [ 7.000 17.000 27.000 37.000 47.000 57.000 67.000 77.000 87.000 97.000] [ 8.000 18.000 28.000 38.000 48.000 58.000 68.000 78.000 88.000 98.000] [ 9.000 19.000 29.000 39.000 49.000 59.000 69.000 79.000 89.000 99.000] [10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000]] ; sekvence operací aplikovaných na matici M1 (-> M1 transpose inverse (* 10000) transpose (* M2) (+ M1) pm) [[-99999.000 60002.000] [105003.000 -39996.000]]

V navazující části seriálu o světě lispovských jazyků si představíme pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejúplnější implementaci programovacího jazyka Scheme. Jedná se o jazyk Racket, který je dodáván i s interaktivním vývojovým prostředím a množstvím přídavných modulů pokrývajících různá odvětví informatiky (včetně počítačové grafiky, numerických výpočtů atd.).

Obrázek 1: Logo projektu Racket.

