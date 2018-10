 »   »  Zranitelnosti typu injekce: SQL injekce

Každý, kdo se někdy zajímal o bezpečnost aplikací, pravděpodobně slyšel o SQL injekci. Je to útok zodpovědný za mnoho velkých úniků dat. Princip zneužití, kdy data mohou být považována za část dotazu či příkazu, je ale velmi obecný. Existuje řada způsobů, jak takto přimět aplikaci, aby dělala něco, co programátor nezamýšlel a ani by nechtěl dopustit. V tomto seriálu nejen připomeneme injekci SQL, ale také vysvětlíme několik příbuzných, ale méně známých typů zranitelností. Ty stejně jako v případě SQL injekce mohou vést ke krádeži dat a v krajním případě až ke kompletnímu převzetí systému. Projekt OWASP ve svém Top 10 označuje injekce obecně jako nejnebezpečnější chybu webových aplikací a podobně společnost MITRE uvádí několik konkrétních typů injekcí na předních příčkách v jejím seznamu Top 25 nejnebezpečnějších chyb v software (bez omezení na web).

Začněme ale právě od té nejznámější injekce, protože i přes větší povědomí stále zůstává mezi nejčastěji zneužívanými chybami. Velkým únikům dat se kvůli ní nevyhnulo například Sony nebo Yahoo. Přestože problém byl známý už v minulém století a obrana je relativně jednoduchá, podle některých statistik dnes odpovídá dokonce za více než polovinu všech zaznamenaných útoků (ale velmi záleží na metodologii, samotné číslo moc neřekne). Vypadá to, že mnozí útočníci už mají k dispozici velmi vyspělé postupy a nástroje pro zneužití SQL injekcí a díky přetrvávajícím chybám nemají moc důvodů experimentovat s modernějšími útoky. Pokud se navíc objeví chyba třeba v populárním systému pro správu obsahu webových stránek, jak se stalo letos (2018) znovu systému Joomla a minulý rok Wordpress, útočníkovi stačí aplikovat na míru připravený exploit na jednu z mnoha stránek, které otálejí aktualizovat na novější verzi. Dokonce i pokud aplikace neobsahuje žádná užitečná data, může se stát obětí malware, který chyby automaticky vyhledává a snaží se stránku třeba přimět těžit kryptoměny. Přiznané útoky se snaží sledovat stránka SQLi Hall-Of-Shame, pravděpodobně se však jedná jen o špičku ledovce a o množství úniků se ani nedozvíme (snad pomůže ohlašovací povinnost legislativy GDPR ).

Princip SQL injekce

SQL je dotazovací jazyk používaný pro správu dat v relačních databázích. Možná nejrychlejší vhled do SQL injekce poskytne známý komiks xkcd.

V něm se předpokládá použití dotazu (pro extrakci informací o žákovi) jako

SELECT * FROM Students WHERE (name='Robert')

kde ovšem namísto konstanty Robert má být použita proměnná se jménem žáka (a pokračovat by mohl dalšími podmínkami). Výsledný dotaz je třeba zkonstruovat, což může vypadat v závislosti na jazyku např. takto ( + značí zřetězení)

query = "SELECT * FROM Students WHERE (name='" + studentName + "')";

Pokud ovšem v místě proměnné studentName bude použita hodnota Robert'); DROP TABLE Students;-- z komiksu, výsledný dotaz bude vypadat jako

SELECT * FROM Students WHERE (name='Robert'); DROP TABLE Students;--')

a po výběru se zavolá ještě dotaz na smazání celé tabulky. Sekce -- slouží jako komentář (v závislosti na SQL dialektu) a může být útočníkem přidána proto, aby byl výsledný dotaz validní bez ohledu na to, jak po vložení proměnné pokračuje.

Pokud nechce útočník jen bezúčelně škodit, místo mazání zkusí například nahradit administrátorské heslo (uložené v jiné tabulce) a přihlásit se do aplikace s vysokými právy. To, jestli se dotaz skutečně provede, záleží na podpoře tzv. stacked queries závislé na dialektu SQL a platformě. Technika se dá použít například pro Microsoft SQL Server či PostgreSQL. Zneužitelné nejsou samozřejmě jen dotazy typu SELECT, ale i další složené SQL příkazy (UPDATE apod.). V některých případech je možné skrz SQL i zapisovat do souborů a převzít kontrolu nejen nad aplikací, ale nad celým serverem.

Pokročilé injekce

Existují ale i univerzálnější způsoby SQL injekce. Řekněme, že aplikace přihlásí uživatele, pokud dotaz zkonstruovaný jako

query = "SELECT id FROM users WHERE username='" + formUser + "' AND password='" + formPassword + "'"