 »   »  Zranitelnosti typu injekce: XSS aneb cross-site scripting

V minulých dílech seriálu jsme se zabývali SQL injekcí a zranitelnostmi typu command injection. Dnes se podíváme na chybu cross-site scripting, zkráceně XSS (CSS by se pletlo s kaskádovými styly). Jde o specifický problém, který se běžně vyčleňují mimo injekční zranitelnosti jako samostatná chyba. Prakticky se ale jedná o injekci pro jazyk HTML , případně JavaScript či další obsah interpretovaný prohlížečem.

Rozdíl oproti ostatním injekcím je v tom, že kód upravený útokem se nevykoná přímo v aplikaci na serveru, ale na straně uživatele, který si přece může pouštět kód jaký chce… Dopad chyb XSS byl tvůrci webových aplikací proto často bagatelizován, ve skutečnosti ale nepřímo umožňuje útočníkovi vydávat se za uživatele, kterému se načte zranitelná stránka. Průměrný dopad je nižší než u injekcí z předchozích dvou článků, hodně ale závisí na typu aplikace a uživatelské roli oběti. Může se jednat o kritický problém, záleží na tom, co vše lze zjistit nebo vykonat skrz webové rozhraní.

Organizace OWASP problém zařadila ve svém Top 10 nejnebezpečnějších webových chyb v roce 2013 na třetí místo, v roce 2017 jej přeřadila na sedmou pozici, což je však stále dost na to, aby si zasloužil velmi vysokou pozornost. K poklesu bohužel nedošlo proto, že by se chyba přestávala vyskytovat, mohou za to spíše nové položky, na které je třeba upřít pozornost.

Podle dostupných dat lze XSS nalézt ve dvou třetinách všech webových aplikací. Kdo používá webové systémy pro správu obsahu, určitě by měl sledovat nové zranitelnosti. Jen před pár dny bylo např. objeveno XSS v systému Drupal a velmi čerstvé jsou i chyby ve Wordpress a Joomla. Problém se ale netýká jen webových aplikací, minulý rok se našla zranitelnost v desktopové verzi komunikátoru Signal, který je přitom považován za jeden z nejbezpečnějších (dobrou vizitkou je, že opravená verze vyšla už 5 hodin po nahlášení).

Princip XSS

Chyba vzniká na místech, kde se webová stránka generuje dynamicky a vkládá nedůvěryhodný vstup. Uvažme například stránku s vyhledáváním, kde bude chtít autor aplikace vložit vyhledávaný výraz na začátek stránky. Pak bude potřeba vložit HTML kód jako

"<p>Výsledky vyhledávání pro <em>" + searchQuery + "</em></p>"

Útočník ale může za searchQuery vyplnit libovolný HTML kód, např. <script>alert("Baf!")</script> a pokud není vstup nijak ošetřen, stane se součástí zobrazené stránky. Aby vznikl validní HTML kód, správně by se měly doplnit uzavírací a otvírací tagy, ale prohlížeč si většinou poradí i bez nich. Záleží ale na kontextu, kam se vstup vkládá – možná aplikace raději zobrazí předvyplněný formulář, aby se dal hledaný výraz snadno upravit, a kód by se pak mohl generovat jako

"<input type='text' value='" + searchQuery + "'>"

V takovém případě bude potřeba vložit řetězec začínající na '><script> , aby se útočník dostal mimo obsah elementu input . Na rozdíl od ostatních chyb typu injekce ale není nutné formát odhadovat, stačí se podívat do zdrojového kódu. Pokud by vkládaný skript měl být příliš dlouhý, obsah skriptu se může také načíst z útočníkovi domény ( <script src='...' ). Příkaz alert se často používá pro demonstraci existence zranitelnosti, co vše lze spuštěním vhodného skriptu docílit vysvětlíme později.

Reflected, DOM-based nebo stored?

Vložením kódu do pole ale dojde jen ke spuštění v útočníkově prohlížeči, jak se kód dostane k oběti? Z tohoto pohledu rozlišujeme několik typů XSS. V případě příkladu s formulářem se jedná o tzv. reflected XSS (někdy též XSS typu 1).V tomto případě je nutné oběť navést, aby klikla na odkaz, který bude obsahovat kód v parametru asi jako

zranitelny-web.cz/search?q=%3Cscript%3Ealert%28%22Baf%21%22%29%3C%2Fscript%3E

Požadavek se odešle na server zranitelného webu, parametr se dekóduje z URL, vloží do dynamické stránky a výsledek odešle jako HTTP odpověď zpět oběti. Prohlížeč výsledné HTML a JavaScipt interpretuje a zobrazí okno typu alert, kód se tak vlastně od serveru jen „odrazí“ (odtud ten název). Pokud by se formulář neodesílal HTTP metodou GET, ale jednalo se o POST požadavek, útočník bude muset připravit svoji stránku, která uživatele na zranitelnou stránku teprve přesměruje nebo načte ve skrytém rámu ( iframe ). Je tedy vyžadováno určité sociální inženýrství, ale získat jedno kliknutí od běžného uživatele zpravidla není tak složité (řekněme, že na stránku umístí vtipné video a odkaz rozšíří po sociálních sítích).