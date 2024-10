Zvuky a hudba na platformě IBM PC: složitější zvuky s OPL2

Obsah

1. Pojmenování řídicích registrů čipu OPL2

2. Offsety kanálů a operátorů

3. Přepis tabulky s obsahy registrů pro přehrání komorního A





4. První demonstrační příklad: upravené přehrání komorního A

5. Problematika bitů KEY ON

6. Klávesnice IBM PC, čtení scan kódů kláves

7. Realizace aktivního čekání na stisk klávesy

8. Poznámka na okraj: rozeskok podle kódu stisknuté klávesy

9. Druhý demonstrační příklad – aktivní čekání na stisk klávesy ESC

10. Ovládání bitu KEY ON z klávesnice

11. Třetí demonstrační příklad: přímé ovládání bitu KEY ON mezerníkem

12. Nastavení obálky pro tón přehrávaný prvním kanálem

13. Čtvrtý demonstrační příklad: přehrání tónu s modifikovanými obálkami ADSR

14. Řízení změny frekvence výstupního tónu numerickými klávesami

15. Pátý demonstrační příklad: řízení frekvence modulátoru při přehrávání

16. Výsledné zvuky produkované demonstračními příklady

17. Banky nástrojů pro OPL2

18. Trackery pro OPL2

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Pojmenování řídicích registrů čipu OPL2

Dnes navážeme na předchozí článek, v němž jsme si vysvětlili především způsob tvorby zvuků s využitím frekvenční, resp. v tomto případě přesněji fázové syntézy, popsali jsme si základní vlastnosti čipu OPL2 a taktéž jsme ho naprogramovali tak, aby dokázal přehrát komorní A. Nyní se pokusíme využít OPL2 pro tvorbu složitějších zvuků. Nejprve ale bude vhodné si z důvodu větší čitelnosti zdrojových kódů pojmenovat všechny řídicí registry čipu OPL2. Jak již víme, je těchto registrů velké množství a mnohé z nich jsou určeny pro ovládání konkrétních operátorů či celých kanálů:

Registr/registry Oficiální jméno 01 Test LSI / Enable waveform control 02 Timer 1 data (viz kapitolu 5) 03 Timer 2 data (viz kapitolu 5) 04 Timer control flags (viz kapitolu 5) 08 Speech synthesis mode / Keyboard split note select 20..35 Amp Mod / Vibrato / EG type / Key Scaling / Multiple 40..55 Key scaling level / Operator output level 60..75 Attack Rate / Decay Rate 80..95 Sustain Level / Release Rate A0..A8 Frequency (low 8 bits) B0..B8 Key On / Octave / Frequency (high 2 bits) BD AM depth / Vibrato depth / Rhythm control C0..C8 Feedback strength / Connection type E0..F5 Wave Select

Nadefinujme si tedy nejprve konstanty pro pojmenování všech registrů tak, jak to odpovídá prvnímu kanálu, popř. prvnímu operátoru tohoto kanálu (tj. budeme vždy používat dolní mez z rozsahu z předchozí tabulky). Tato jména zkombinujeme s offsety kanálů, popř. operátorů, což je ovšem téma navazující kapitoly:

; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0

Poznámka: prvních pět registrů není vztaženo ke kanálu ani operátoru, existují tedy v celé sadě registrů jen v jediné kopii. Totéž platí i pro registr, který jsem pojmenoval OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM.

2. Offsety kanálů a operátorů

Nyní si nadefinujeme offsety kanálů, což je snadné, protože tyto offsety tvoří souvislou řadu:

; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8

Příkladem registru (registrů), které jsou určeny pro řízení celých kanálů, je registr OPL_FREQUENCY_LOW (spodních osm bitů frekvence). Tento registr existuje celkem devětkrát (pro každý kanál zvlášť – kanálů je devět) a jeho adresu získáme snadno:

OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_1 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_2 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_3 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_4 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_5 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_6 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_7 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_8 OPL_FREQUENCY_LOW + CHANNEL_9

A poslední sadou offsetů jsou offsety pro jednotlivé operátory. Zde již není situace tak přehledná, protože mapování mezi kanálem a jeho prvním nebo druhým operátorem netvoří souvislou řadu, což je patrné z následující tabulky:

; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; --------------------------------------------------

Opět si tedy jednotlivé offsety nadefinujeme:

CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15

Následuje příklad použití pro registr OPL_LEVEL, jenž existuje celkem osmnáckrát (devět kanálů krát dva operátory):

OPL_LEVEL + CHANNEL_1_OPERATOR_1 OPL_LEVEL + CHANNEL_1_OPERATOR_2 ... ... ... OPL_LEVEL + CHANNEL_9_OPERATOR_1 OPL_LEVEL + CHANNEL_9_OPERATOR_2

Poznámka: „díry“ mezi registry nejsou vyplněny, takže například použití offsetů 6 a 7 (i dalších) nedává význam.

3. Přepis tabulky s obsahy registrů pro přehrání komorního A

Tabulku s hodnotami registrů, které je nutné naplnit tak, aby čip OPL2 přehrál komorní A (440 Hz), si můžeme přepsat do nepatrně čitelnější podoby, kdy konkrétní adresy registrů OPL2 nahradíme za jejich jména. Připomeňme si, že původní podoba této tabulky vypadala následovně:

tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db 0x20, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db 0x40, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db 0x60, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db 0x80, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db 0xA0, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db 0x23, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db 0x43, 0x00 ; nastavni urovne vystupu nosne na 47 dB db 0x63, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db 0x83, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db 0xB0, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka

Po přepisu s využitím adres registrů a offsetů kanálů, resp. operátorů dostaneme:

tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka

4. První demonstrační příklad: upravené přehrání komorního A

A takto vypadá dnešní první demonstrační příklad, který obsahuje upravenou podobu tabulky s hodnotami registrů, které jsou pojmenovány:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_opl2_table.com sound_opl2_table_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_opl2_table.com sound_opl2_table_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 wait_key exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

5. Problematika bitů KEY ON

Zvuky, které jsou přehrávané jednotlivými kanály čipu OPL2, nejsou obecně tvořeny čistě periodickým signálem. Je tomu tak především z toho důvodu, že na generovaný primární signál (sinusovka, poloviční sinusovka atd.) je aplikována obálka ADSR, o níž se ještě zmíníme dále. Ovšem uplatnit se může i zpětná vazba (feedback), která je taktéž pro každý operátor konfigurovatelná. Pokud tedy například budeme chtít přehrát zvuk, jehož první a/nebo druhý operátor bude mít nastavenou netriviální obálku (triviální obálkou je konstantní hodnota), bude nutné nějakým způsobem specifikovat začátek přehrávání a po požadované době i ukončení fáze sustain:

Obrázek 1: Obálka ovlivňující signál z libovolného operátoru.

Jak je z tohoto obrázku patrné, je celé řízení generování signálu s obálkou řízeno pomocí bitu KEY ON. Tento bit lze nezávisle nastavit pro každý kanál zvlášť, k tomuto účelu slouží vždy jeden bit registru B0 až B8. Pojďme si tedy ukázat způsob nastavení tohoto bitu přímo přes klávesnici IBM PC.

6. Klávesnice IBM PC, čtení scan kódů kláves

Bit KEY ON budeme nastavovat v čase, kdy je stisknut mezerník. IBM PC neumožňuje provádět přímý test, zda je nějaká klávesa stisknuta, ale musíme korektně zareagovat na její stisk (změnu stavu) a poté uvolnění (opět změna stavu). Jak to provést? Využijeme faktu, že takzvané scan kódy kláves je možné přečíst z portu 60H, ovšem za předpokladu, že sedmý bit portu 61H je nastavený na jedničku. Již v článku o PC Speakeru jsme se dozvěděli, že tyto porty ovládají čip 8255 (PPI); konkrétně 60H odpovídá PORTU A tohoto čipu a 61H portu B čipu 8255 (jedná se o HW porty, zatímco 60H/61H je pouze koncept generování adres pro I/O obvody). Po stisku klávesy lze přečíst její přímý scan kód, po uvolnění klávesy naopak kód zvýšený o 80H (tedy s nastaveným sedmým bitem).

Obrázek 2: Scan kódy kláves IBM PC. Povšimněte si kódu klávesy ESC a SPACE, které později využijeme. Zdroj: Sysman (stále užitečný, i po těch letech).

Poznámka: ve skutečnosti je situace mnohem složitější, protože existují celkem tři sady scan kódů (platforma PC není tak vzájemně kompatibilní, jak bývalo prezentováno). Ovšem prozatím si vystačíme s výše uvedenými informacemi.

7. Realizace aktivního čekání na stisk klávesy

Podívejme se nyní na přímé čtení scan kódů stisknutých kláves. Nejprve si nadefinujeme adresy portů 60h a 61h, což je v assembleru velmi snadné:

; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61

Následně si nadefinujeme kódy kláves, jejichž stisk budeme testovat. K tomu je přidána definice konstanty, která je ke kódu klávesy přičtena ve chvíli, kdy je klávesa puštěna (KEY_RELEASE):

; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80

Před vlastním čtením scan kódů kláves přenastavíme režim portu A obvodu 8255. Budeme totiž chtít, aby se na tomto portu objevovaly právě scan kódy a nikoli jiné informace:

in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B

Nyní se již konečně můžeme pokusit o přečtení scan kódu stisknuté/puštěné klávesy s testem, zda se jedná o klávesu, jejíž stav nás zajímá:

in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy jeq esc_stisknuta ; pokud je naše klávesa stisknuta, skok

8. Poznámka na okraj: rozeskok podle kódu stisknuté klávesy

V assembleru lze snadno reprezentovat tabulku rozeskoků, přesněji řečeno tabulku s adresami podprogramů, které se mají zavolat na základě stisknuté klávesy. Pokusím se uvést praktický příklad získaný z textového editoru e.com, což je plnohodnotný DOSový editor, jehož celková velikost je jen 6kB a využívá různé assemblerovské triky.

V tomto editoru jsou definovány podprogramy pro přesun kurzoru doleva, pro skok na další stranu atd. atd. Aktuální funkce těchto podprogramů nás nezajímá; důležitá je pouze instrukce RET na jejich konci:

Left: ... ... ... ret PageDown: ... ... ... ret

Srdcem tohoto textového editoru je tabulka se šestnáctibitovými adresami těchto podprogramů, která je vhodně uspořádána podle kódů kláves (CTRL+A má vyvolat subrutinu WordLeft atd.):

;Jump tables: ^ = Ctrl ctrlTable dw na ;Undefined dw WordLeft ;^A dw na ;^B dw PageDown ;^C dw Right ;^D dw Up ;^E dw WordRight ;^F dw na ;^G or BEL dw BackSpace ;^H or BS dw Tab ;^I or HT dw na ;^J or LF dw na ;^K or VT dw na ;^L or FF dw CRet ;^M or CR dw na ;^N or SO dw na ;^O or SI dw na ;^P dw na ;^Q or DC1 dw PageUp ;^R or DC2 dw Left ;^S or DC3 dw DeleteWordR ;^T or DC4 dw na ;^U dw na ;^V dw na ;^W dw Down ;^X or CAN dw DeleteLine ;^Y dw na ;^Z dw DeleteWordL ;^[ dw DeleteToEOL ;^\ dw DeleteWordR ;^] dw UndeleteLine ;^^ dw DeleteLine ;^-

Nyní přečteme kód klávesy a zjistíme, jestli byla stlačena CTRL (kód již bude upravený tak, že Ctrl+A vrátí nulu atd.):

IsCtrl: mov si, OFFSET ctrlTable ;Jump to routine through table sub ah, ah jmp DoTableJump

Posledním krokem je vlastní zavolání subrutiny. Hodnotu v AX vynásobíme dvěma (jedná se o offset adresy), přičteme offset k počáteční adrese tabulky a nakonec provedeme nepřímý skok (který je vlastně základem celého triku):

DoTableJump: shl ax, 1 add si, ax call [WORD si] jmp NextKey

9. Druhý demonstrační příklad – aktivní čekání na stisk klávesy ESC

V dnešním druhém demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné realizovat čekání na stisk vybrané klávesy, v tomto případě konkrétně klávesy ESC. Po stisku klávesy je program bez dalších operací ihned ukončen (ale sami si můžete doplnit zobrazení zprávy na začátku i na konci – příslušné makro je k dispozici):

; Zaklad prace s klavesnici ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o keyboard_basic.com keyboard_basic.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o keyboard_basic.com keyboard_basic.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; tisk retezce na obrazovku %macro print 1 mov dx, %1 mov ah, 9 int 0x21 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit

10. Ovládání bitu KEY ON z klávesnice

Nyní již máme k dispozici všechny informace nutné k tomu, abychom mohli bit KEY ON (pro první kanál) ovládat přímo z klávesnice, například mezerníkem. Pokud bude klávesa stisknuta, bit KEY ON nastavíme, v případě, že bude puštěna, naopak tento bit vynulujeme. Do registrů OPL2 je možný jen zápis, takže budeme muset přímo zapisovat nových osm bitů příslušného registru OPL2, což je konkrétně registr, který jsme pojmenovali OPL_KEY_ON:

.opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak

Nakonec ještě přidáme test na stisk klávesy ESC, která program ukončí:

.next_test_2: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu

11. Třetí demonstrační příklad: přímé ovládání bitu KEY ON mezerníkem

V dnešním třetím demonstračním příkladu je ukázán způsob ovládání přehrávání zvuku z prvního kanálu přes mezerník. Po stisku mezerníku se nastaví bit KEY ON pro první kanál, po puštění klávesy se naopak tento bit vynuluje:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_key_on.com sound_key_on.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_key_on.com sound_key_on.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; modulator: rychly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xF0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

12. Nastavení obálky pro tón přehrávaný prvním kanálem

Nyní, když již umíme ovládat přehrávání tónu ve vybraném kanálu s využitím bitu KEY ON, se můžeme pokusit o změnu tvaru obálky. Nejprve prodloužíme dobu nástupu (attack) a doznívání (sustain). Připomeňme si, že se v obou případech jedná o čtyřbitové hodnoty, kde hodnota F znamená nejkratší náběh/doběh, hodnota 1 naopak nejdelší čas:

7 6 5 4 3 2 1 0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | Attack | Decay | | Rate | Rate | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Nastavením nuly se příslušný čas vlastně stane nekonečným. Nastavme tedy časy zhruba v polovině nejdelšího intervalu:

db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x44 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani

Dále nastavíme časový údaj release rate (pokles po vynulování bitu KEY ON) a úroveň sustain. V tomto případě se ovšem již nejedná o časový údaj, ale o relativní amplitudu:

7 6 5 4 3 2 1 0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | Sustain Level | Release | | 24 12 6 3 | Rate | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Nastavení bude vypadat takto:

db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator

Tytéž operace provedeme i pro druhý operátor v prvním kanálu:

db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou

Po těchto úpravách bude možné mezerníkem zahájit sekvenci attack+decay+sustain. Držením mezerníku se řídí doba fáze sustain a po uvolnění mezerníku se přejde do fáze release následované nulovou amplitudou signálu.

13. Čtvrtý demonstrační příklad: přehrání tónu s modifikovanými obálkami ADSR

Podívejme se na úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého příkladu, v němž po stisku mezerníku rozezní signál ovlivněný obálkami ADSR (jedna obálka pro modulátor, druhá pro nosnou):

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_adsr.com sound_adsr.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_adsr.com sound_adsr.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x10 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x44 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

14. Řízení změny frekvence výstupního tónu numerickými klávesami

K přímému ovládání zvuků generovaných čipem OPL2 máme k dispozici celou klávesnici IBM PC (která je ovšem odlišná od novější AT klávesnice – má totiž jen 83, resp. 84 kláves; k této problematice se ještě vrátíme). Pokusme se tedy upravit náš program takovým způsobem, aby bylo možné přes numerické klávesy ovládat úroveň signálu generovaného prvním operátorem. A tato úroveň vlastně ovlivňuje frekvenci výsledného tónu. Aby byla situace ještě zajímavější, je modifikace druhého operátoru operátorem prvním poměrně velká a obálka má nastaveny dlouhé časy. Tím pádem bude výsledek po zvukové stránce mnohem komplikovanější.

Do programu nejdříve přidáme kódy kláves 1 až 0, a to právě v tomto pořadí – nejde totiž o ASCII ale o scan kódy:

; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_0 equ KEY_1 + 9

Dále můžeme po přečtení scan kódu klávesy zjistit, jestli je stlačena numerická klávesa, s využitím kombinace instrukcí CMP+JB (jump if below) a CMP+JA (jump if above). Poté již nastavíme příslušnou úroveň do rozsahu 2 až 12. Využijeme totiž toho, že KEY 1 má právě hodnotu 2, takže nemusíme provádět odečet této konstanty od obsahu registru AL:

cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_0 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 0 mov bl, al ; makro prepisue AL -> nemuzeme ho primo pouzit write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, bl .next_test_3:

15. Pátý demonstrační příklad: řízení frekvence modulátoru při přehrávání

Nyní se podívejme, jak bude vypadat výsledný program po výše popsané úpravě:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL2. ; Pojmenovani registru OPL2. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Frekvence modulatoru rizena klavesami 1 az 0 ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sound_modulation.com sound_modulation.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sound_modulation.com sound_modulation.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 OPL_ADDRESS equ 0x388 OPL_DATA equ 0x389 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_0 equ KEY_1 + 9 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_0 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 0 mov bl, al ; makro prepisue AL -> nemuzeme ho primo pouzit write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, bl .next_test_3: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al ; cekani priblizne 3.3 mikrosekundy mov cl, 6 .delay1: in al, dx loop .delay1 mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ; cekani priblizne 23 mikrosekund mov cl, 35 .delay2: in al, dx loop .delay2 ret

Poznámka: zdrojový kód programu je sice poněkud dlouhý, ale výsledný binární spustitelný soubor má ve skutečnosti délku jen 123 bajtů, což z dnešního pohledu není mnoho (jak by asi vypadal výsledek pro současné platformy, který by využíval zvukové knihovny, knihovny pro tvorbu tónů atd. – byly by to stovky kilobajtů, nebo už spíše megabajty?).

16. Výsledné zvuky produkované demonstračními příklady

Zvuky a tóny, které jsou generovány demonstračními příklady popsanými v předchozích kapitolách, byly uloženy do souborů WAVe (bez komprimace), takže si je můžete snadno přehrát i bez nutnosti překladu a spouštění těchto příkladů na reálném PC či v emulátoru. Redakční systém Roota ovšem neumožňuje přímé vkládání značky pro přehrání multimediálních dat, takže je nutné si soubory se zvuky stáhnout přes kontextové menu příkazem Save link as… a poté spustit nějakým (prakticky naprosto libovolným) multimediálním přehrávačem:

OPL2–1 zvuk komorního A přehraný prvním demonstračním příkladem (nelze nijak ovládat). OPL2–2 zvuk komorního A řízený mezerníkem. Na konci je slyšet dozvuk tvořený obálkou. OPL2–3 zvuk s definovanou obálkou, který má jasně slyšitelný začátek, pokles, střední část (libovolně dlouhou dobu) a doběh OPL2–4 zde se postupně mění síla modulátoru; nejvíce „zkreslený“ zvuk (a tedy i nejvíce zajímavý) je slyšet na konci záznamu

17. Banky nástrojů pro OPL2

Vraťme se ještě jednou k tabulce registrů čipu OPL2. Vynecháme přitom registry, které se týkají časovače nebo globální konfigurace. Zbudou nám ty registry, které je nutné nastavit pro zvolený kanál tak, aby se vyprodukoval kýžený zvuk:

Registr/registry Registrů na kanál Oficiální jméno 20..35 2 Amp Mod / Vibrato / EG type / Key Scaling / Multiple 40..55 2 Key scaling level / Operator output level 60..75 2 Attack Rate / Decay Rate 80..95 2 Sustain Level / Release Rate A0..A8 1 Frequency (low 8 bits) B0..B8 1 Key On / Octave / Frequency (high 2 bits) C0..C8 1 Feedback strength / Connection type E0..F5 2 Wave Select Celkem 13

OPL2 dokáže napodobit prakticky jakýkoli nástroj a samozřejmě dokáže vyprodukovat i další zvuky („laser“, vrtulník atd.). Pro přehrání noty určitým nástroje tedy vlastně potřebujeme nastavit oněch 13 hodnot a poté bitem KEY ON řídit přehrávání. Ovšem ve skutečnosti se některé registry týkají přehrávané noty (ta se mění často) a jen část registrů mění charakteristické zvuky nástroje. A právě nastavení registrů, které ovlivňují charakteristické zvuky nástroje, se ukládá do takzvaných bank nástrojů. Jedná se o soubory obsahující hodnoty těchto registrů a postupně vzniklo hned několik (pseudo)standardů v této oblasti.

Obrázek 3: Interaktivní editace nástroje (zde konkrétně elektrické kytary).

Příkladem banky nástrojů může být například formát používaný společností Apogee, z jehož popisu je jasně patrná vazba na OPL. Poněkud složitější je formát navržený přímo společností AdLib a na půli cesty stojí formát IBK. Setkáme se i s formátem SBI, z jehož popisu je opět zřejmé přímé propojení s OPL. Důsledkem této rozstříštěnosti standardů je, že zejména moderní editory nástrojů pro OPL2 (nebo i OPL3) většinou podporují více souborových formátů, a to jak pro import, tak i pro export.

18. Trackery pro OPL2

Ve chvíli, kdy existují banky nástrojů, již můžeme přistoupit k dalšímu typu SW. Jedná se o takzvané trackery umožňující tvorbu hudby. S tímto důležitým a stále užitečným konceptem se seznámíme v navazujícím článku.

Obrázek 4: Tracker, který přímo umožňuje tvorbu hudby pro OPL2 (a mnoho dalších činností).

Obrázek 5: Tracker, který přímo umožňuje tvorbu hudby pro OPL2 (a mnoho dalších činností).

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad s využitím assembleru NASM, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

20. Odkazy na Internetu