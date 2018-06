Autor: Stanislav Hoferek Jazyk: slovenština Licence: CC by-nc-nd Počet stran: 16 Datum přidání: 28. 6. 2018

Keď sa niekde spomenie Linux, prípadne linuxová distribúcia, nejeden človek si povie – to sa ma netýka, to je to divné, zložité. Distribúcií je niekoľko stoviek a úlohou tejto krátkej knihy je predstaviť niektoré z nich a odpovedať na najčastejšie otázky. Kniha vysvetľuje, čo je to Linux a čo linuxová distribúcia. Ukazuje rozdiely medzi Windows a Linux a tiež odpoveď na základnú otázku – prečo je tých systémov tak veľa?

