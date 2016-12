Autor: Sean M. Tracey Jazyk: angličtina Licence: CC by-sa-nc Počet stran: 154 Datum přidání: 14. 12. 2015

Written by technologist and tinkerer, Sean M. Tracey, Make Games with Python is made up of ten chapters that take you on a whirlwind tour of Pygame’s game-making capabilities. The book helps you learn essentials Python skills like lists, dictionaries, classes and more.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech: