Autor: Stanislav Hoferek a Tomáš Karľa Jazyk: slovenština Licence: CC by-nc-nd Počet stran: 21 Datum přidání: 30. 8. 2024

SEO je zaujímavé tým, že alebo o ňom vie niekto veľmi veľa, alebo veľmi málo. Existujú odborné články, kde sa o SEO hovorí veľa, predovšetkým pre biznisové použitie, no nie vždy sa tam spomenie, čo to vlastne je. SEO, alebo Search Engine Optimalization, si môžeme v tejto knihe trochu rozobrať. Úlohou knihy je urobiť jednoduchý prehľad o použití, a to tak o technickej stránke, ale i o morálke či pomoci pre váš projekt, alebo pre nejaký úplne iný projekt, ktorému chcete pomôcť. Dnes je na internete všetko, ale je možné, že bez malej pomoci si vašu snahu a vaše diela ostatní ľudia jednoducho nenájdu.

