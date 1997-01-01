Tato kniha je určena pro začátečníky i pokročilé uživatele programu Calc, tabulkového procesoru
LibreOffice. Není přitom důležité, zda jde o úplného začátečníka nebo uživatele, který už má
zkušenosti s jiným kancelářským balíkem. Pokud jste LibreOffice ještě nikdy nepoužívali, nebo si
přejete představit všechny jeho komponenty, měli byste si nejdříve přečíst příručku Začínáme
s LibreOffice. Pokud jste dosud tabulkový procesor nepoužívali, můžete si také přečíst knihu
nebo najít nějaké návody o používání tabulek.
Tato kniha představuje vlastnosti a funkce programu LibreOffice Calc. Nejedná se o návod
k používání tabulkových procesorů. Některé kapitoly předpokládají znalost základního používání
tabulek při popisu použití programu Calc.