COMGUARD Vás srdečně zve k účasti na sérii online webinářů s Trellix na aktuální témata kyberbezpečnosti

Každým webinářem Vás provedou naši techničtí specialisté Jakub Mazal nebo Jan Burian spolu s obchodním ředitelem Martinem Votavou.

Email protection – Útoky přes e-mail jsou stále sofistikovanější, je proto třeba mít na svojí straně i technologie. V rámci prezentace se podíváme na to, jak Trellix Email Security dokáže včas zastavit spam, pokročilé hrozby a zero-day zranitelnosti. Zaměříme se i na phishing a další hrozby v e-mailovém světě. Také si povíme o možnostech nasazení technologie a propojení s MS 365 a Google Workspace.

Endpoint protection – Vznik Trellix spojením McAfee a FireEye přinesl zásadní rozšíření portfolia produktů v kategorii Endpoint Security. V rámci webináře si ukážeme aktuální možnosti ochrany koncových bodů, shrneme si aktuální portfolio produktů a předvedeme si benefity jednotlivých řešení.

Data protection – Ochrana dat v podání Trellix. Únik citlivých dat je velice nepříjemná záležitost pro každou společnost. Podíváme se na základní principy při ochraně citlivých dat z pohledu produktů Trellix a ukážeme si, jaké všechny oblasti dokážeme s produkty Trellix ochránit před úniky citlivých dat. Také si ukážeme zajímavé use case z praxe.

XDR – XDR je často skloňovaná zkratka. Co ale doopravdy je? Pojem Extended Detection and Response neboli XDR se ve světě IT bezpečnosti objevuje čím dál častěji a dá se říct, že výrobce, který nenabízí XDR jako by nebyl. Kvalitou a pojetím dané problematiky se výrobci ovšem zásadně liší. XDR není jedna technologie, ale skládačka různých technologií na jejímž vrcholu musí stát silný analytický nástroj schopný vyhodnotit data ze všech připojených zdrojů.

