Kamery jako příležitost pro vývojáře aplikací? „Dveře jsou otevřené,“ říká manažer Axisu

Švédská firma, která dala světu první IP kameru, zůstává i o 25 let později světovým leaderem a v konkurenci východních značek se kromě inovací prosazuje také důrazem na zodpovědný přístup a spolehlivá partnerství. Vzniká tak ekosystém, který pro integrační firmy a vývojáře nabízí zajímavé obchodní příležitosti.

Dohledové kamery dnes potkáváme na každém rohu, a tak je zajímavé podívat se do zákulisí tohoto neustále rostoucího byznysu. Petr Tošner ze společnosti Axis Communications se v oblasti bezpečnostních a IP technologií pohybuje už více než deset let a v současné době řídí obchodní tým a program pro více než 1000 klíčových partnerů Axisu ve 100 zemích regionu EMEA.

Jak byste charakterizoval současný trh v oblasti bezpečnostních technologií?

Poptávka po kamerách a IP bezpečnostních technologiích je větší než kdykoliv předtím a různé krize minulých pár let na to prakticky neměly vliv. Za uplynulých 10 let růst trhu překonal naše analytická očekávání. Paradoxně již téměř rok řešíme situaci, kdy nejsme celosvětově schopni uspokojit trvale vysokou poptávku po našich řešeních – i když dodáváme nejvíc produktů v historii. Dochází ke zpoždění dodávek, a to je nepříjemné pro některé partnery a zákazníky. Intenzívně pracujeme na zrychlení.

O jaké produkty je největší zájem?

Bezpečnostní řešení jsou dnes spíše komplexní kombinace produktů, hardwaru, softwaru a analytiky. Zdaleka už nejde jen o kamery, jde o to, jak to celé funguje dohromady. Proto Axis nejrychleji roste v oblasti E2E (end to end) systémů, která zahrnují kamery, rekordéry a software. Stejně se tak daří v oblasti audio řešení, které dávají kamerovým systémům další funkční možnosti.

Axis vynálezem IP kamery v roce 1996 otevřel nový trh s inteligentními dohledovými zařízeními. Jak se potýkáte s nástupem konkurence, zvláště výrobci kamer z Číny?

V minulé dekádě razantně nastoupili na trh čínští výrobci kamer, často firmy vlastněné státem, s cílem získat podíl na trhu za jakoukoli cenu. S tím se však výrazně zvýšily bezpečnostní hrozby a rizika. Trvalo pár let, než se trh poučil a začal od podezřele levných technologií ustupovat, případně je v oblasti kritických a státních systémů i vyloženě zakazovat. Dnes si pověstnou „blechu do kožichu“ nasadí dobrovolně stále méně zákazníků – zejména bavíme-li o bezpečnosti.

Autor: Axis Communications

Přesto ale často vítězí cena, není tomu tak?

Tento rok jsme dělali tradiční průzkum spokojenosti mezi partnery. To, co vyzdvihovali jako základní pilíře dlouhodobé spolupráce a spokojenosti s Axisem, se výrobcům z Číny stěží podaří okopírovat: etické chování v obchodě, stabilita a transparentnost obchodního modelu, neustálý důraz na kvalitu, kyberbezpečnost jako absolutní priorita a hlavně kultura, hodnoty Axisu a jejich zaměstnanců, kteří se o partnery starají.

Co je nejdůležitější technologický trend současnosti ve videodohledu a IP technologiích?

Už jsem něco z toho zmínil – velký vývoj probíhá v oblasti kyberbezpečnosti, integrace a propojení systémů. A pak jsou tu analytické nástroje, ty se díky umělé inteligenci vyvíjejí neuvěřitelně rychle – zejména jejich přesnost a schopnost se učit.

Jaký produkt Axisu podle vás charakterizuje inovace v oboru?

Revoluce, která se před 25 lety odstartovala s příchodem IP videa, se nyní odehrává v audiu – nastupují síťové audiosystémy. A stejně jako tehdy je dnes v tomto Axis lídrem na trhu. Druhou oblastí je již zmíněné E2E – end to end řešení. A pak jsou tu specializované IP kamery – třeba ty nositelné na uniformě, které využívají například strážníci Městské policie v Praze.

Máte přehled v rámci celého EMEA regionu, jak se má Česko ve srovnání s jinými zeměmi?

Trh v ČR se dynamicky vyvíjí celých 10 let, kdy jsem v Axisu, a vytrvale roste každý rok. Vnímám ho jako jeden z nejvyspělejších a snadno snese srovnání s klíčovými trhy západní Evropy nebo USA. Už dávno nejde jen o nejnižší cenu. Naopak pokročilost a profesionalita řešení, které naši partneři nasazují u zákazníků, v mnoha případech slouží jako reference pro zahraniční klienty. Je to vidět v oblastech videoanalytiky, nasazení videa ve výrobních procesech nebo kyberbezpečnosti.

Je naopak něco, v čem musíme od západních trhů učit?

Snad jediný faktor, který teprve získá na váze, je oblast udržitelnosti a ekologického rozměru podnikání. Axis je v této oblasti v bezpečnostním odvětví nejaktivnější – od designu, výroby, přes volbu materiálů, spotřebu energií až po vztahy s dodavateli. Mnoha zákazníkům na západě na těchto faktorech hodně záleží a i kvůli nim volí Axis.

Jaké byznysové příležitosti byste nabídl firmám, které se věnují softwarovému vývoji?

Máme pro ně připravené dva programy spolupráce: Axis Developer Community a Technology Integration Partner Program (TIP). Po celém světě pracují stovky partnerů na unikatních softwarových řešeních fungujících v rámci platformy ACAP (Axis Camera Application Platform). Mnoho z nich je z východní Evropy a ČR například úspěšná česká společnost NetRex. Kamery, audio a další technologie dnes dokáží neuvěřitelné věci – zbývá napsat software, který těch možností naplno využije. Tedy pokud patříte mezi softwarový vývojáře, zaměřte se na oblast IP videa a IP audia, dveře jsou otevřené…