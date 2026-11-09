Od 1. listopadu 2025 platí v Česku nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Rok po jeho účinnosti dokončují regulované organizace zavádění bezpečnostních opatření. Lhůta na ně běží rok od doručení rozhodnutí o registraci, takže se blíží chvíle, kdy bude potřeba ukázat, že opatření nejen existují, ale také obstojí.
Splnit požadavky na papíře a odolat útoku přitom nemusí být totéž. Jak často se v systémech skrývají vážné slabiny, ukazují data z praxe: kritickou chybu obsahovalo 71 procent infrastrukturních projektů, které loni testovala bezpečnostní společnost Citadelo. Rozdíl mezi papírem a praxí přitom často vzniká i tím, že organizace zaměňují tři různé věci.
Audit, sken a penetrační test: co chce vyhláška
Pro firmy v režimu vyšších povinností stanoví požadavky vyhláška č. 409/2025 Sb.:
- Audit kybernetické bezpečnosti alespoň jednou za dva roky. Nezávislý auditor posuzuje, zda jsou opatření zavedená, zda odpovídají požadavkům a jak jsou účinná.
- Skenování zranitelností alespoň jednou ročně, z vnitřní i vnější sítě. Automaticky hledá známé chyby.
- Penetrační test alespoň jednou za dva roky z vnitřní i vnější sítě a dále před uvedením technických aktiv do provozu. O testu při významných změnách rozhoduje organizace na základě rizik. Nálezy je nutné znovu otestovat a firma eviduje termín testu i konkrétní testery.
Firmy v režimu nižších povinností mají povinné jen pravidelné skenování zranitelností. Penetrační test jim vyhláška neukládá, zákon ho ale umožňuje nařídit Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Red teaming není ve vyhlášce výslovně stanoven jako povinná metoda. Na rozdíl od testu jednotlivých systémů prověřuje celou organizaci: zda útok odhalí a jak ho zvládne. Vyhláška přitom po vedení subjektů ve vyšším režimu chce, aby zajistilo testování procesů zvládání incidentů, a red teaming k tomu může realisticky posloužit.
Kde vzniká falešný pocit bezpečí
Ani úspěšný audit nemusí znamenat, že organizace odolá cílenému útoku. Audit hodnotí opatření vůči požadavkům: zda jsou zavedená, zdokumentovaná a účinná. Penetrační test je zkouší z pohledu útočníka, který hledá cestu, s níž nikdo nepočítal, a skládá ji z drobných slabin.
Významná rizika se přitom mohou skrývat i uvnitř organizace. Firmy podle zkušeností Citadelo často považují interní síť za bezpečnou jen proto, že není vidět z internetu. Vyhláška proto u vyššího režimu chce test i zevnitř.
Jak rychle se jediná slabina promění ve vážný incident, ukázal letos v březnu útok na Evropskou komisi. Podle analýzy CERT-EU získali útočníci přístupový klíč ke cloudu AWS přes podvrženou verzi Trivy, rozšířeného open-source nástroje pro hledání zranitelností. Klíč přitom dával správcovská práva i k dalším účtům Komise. Útočníci si vytvořili nový přístupový klíč, aby unikli detekci, a odnesli přibližně 91,7 GB komprimovaných dat. Řízení dodavatelů, přístupová práva v rozsahu nezbytně nutném i detekci dnes česká vyhláška u vyššího režimu výslovně upravuje. Test z pohledu útočníka proto nemá končit otázkou, zda se dá dostat dovnitř. Musí ověřit i to, kam až vede jediný uniklý klíč.
Druhým rizikem je test „na papír“: co nejmenší rozsah, nejlevnější dodavatel a zpráva do šuplíku. Samotná zpráva ale nestačí. Výsledky testování se musí promítnout do řízení rizik a přijatá opatření je třeba následně ověřit.
Na co si dát pozor
- Rozsah testu odvoďte z hodnocení aktiv a rizik, ne z rozpočtu.
- U regulovaných systémů v režimu vyšších povinností plánujte testování z vnitřní i vnější sítě a následné ověření nápravy nálezů.
- Nálezy zapracujte do plánu zvládání rizik s termíny a odpovědnými osobami.
- Pokud máte zavedenou detekci a tým pro incidenty, ověřte je cvičným útokem, ne jen dokumentací.
Audit ověřuje soulad a účinnost bezpečnostních opatření. Penetrační testování ukáže, zda je útočník dokáže v praxi překonat. Po roce s novým zákonem je právě to otázka, kterou by si mělo vedení klást.