 »   »  Vývojáři z Livesportu zvou na talk o bezpečnosti s Michalem Špačkem

Na těchto akcích, kam je vstup zdarma, sdílí zkušení experti své know-how z budování firmy, jejíž weby dnes každý měsíc navštěvuje přes 85 milionů sportovních fanoušků z celého světa.

Téma dalšího Livesport Talku, který se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. od 17:30 v centrále firmy v Nových Butovicích, je bezpečnost.

Crackování hesel

Hlavním řečníkem bude Michal Špaček, který působil ve společnostech Skype a Slevomat a dlouhodobě spolupracuje také s Livesportem. Michal si připravil přednášku o prolamování hesel. Ukáže, jak jednoduché je dostat se k přístupovým údajům, když se o ně poskytovatel řádně nestará. Myslíte si, že bezpečné heslo musí mít 15 znaků? Na místě si to s Michalem pomocí středně velké násobilky můžete zkusit spočítat. Nebo si s ním popovídejte o jeho aktuálním projektu, Reportu URI, což je služba na zasílání bezpečnostních reportů přímo z prohlížeče.

CTO Livesportu prozradí, jak zlepšit zabezpečení hesel

Díky tomu, že na Livesport Talku bude i “domácí” CTO Petr Burian, se budete moci zeptat úplně na vše, co souvisí s technologiemi firmy. Petr je v Livesportu jeden ze služebně nejstarších lidí, takže si pamatuje dobu, kdy při ukládání hesel do databáze nebyl “plain text” ještě sprostý výraz. Mezitím se ale svět změnil a Livesport s ním. Jak přesně, a jakou cestou k dnešnímu stavu došli? To zjistíte na místě.

zleva: Jakub Veverka, Petr Burian, Michal Špaček

Radosti a strasti se zavedením HTTPS do Android aplikací

O bezpečnosti bude mluvit i mobilní vývojář Jakub Veverka, který popíše, co všechno pro jeho tým znamenalo přejít na zabezpečený protokol HTTPS. V přednášce rozebere, jakým nástrahám s kolegy čelili při jeho zapracování do Android aplikací, a taky jakým způsobem se s nimi poprali, aby ani stará zařízení nepřišla zkrátka.

Zaujalo vás některé z témat a chcete se dozvědět víc? Stačí se zdarma zaregistrovat a přijít si vše poslechnout. Můžete si přitom zároveň prohlédnout Aspiru, ze které Livesport šíří své služby do celého světa. Počet míst je omezený, tak neváhejte a registraci udělejte raději hned!