13. stretnutie komunity ohľadne technológií Cloud Native – Kubernetes (online)

Témou ďalšieho meetupu je sieťová komunikácia v Cloud Native projektoch. Christian nám povie o architektúre Istio a ako pomocou service mesh architektúry riešime problémy problémy komunikácie medzi službami architektúry mikroslužieb.

Martin predstaví koncept využívaný v DeoOps pri jednoduchej migrácii aplikácii z testovacej do produkcie, kde pri nastavení sieťového prostredia použije kód.

Miroslav uvedie technológie FD.io VPP, networkservicemesh.io a prakticky ukáže zreťazenie jednoduchej topológie sieťových funkcií.

Akcia sa uskutocni 21.10. 2020 od 18:00 do cca 21:00.

Program:

18:00 Úvodné slovo – Filip Pohronský [sk]

18:15 What is Istio and do I need a service mesh? – Christian Posta [en]

18:50 Prestávka

18:55 Infraštruktúra v dátovom centre ako kód – použitie v DevOps – Martin Diviš [cz]

19:30 Staviame CNFká s FD.io VPP a NSM – Miroslav Mikluš [sk]

20:00 Voľná diskusia – Slack

Vstup: voľný

Forma: Webex meeting (Registrácia)

Privítanie a prezentácie sú v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku.

Jazyková verzia jednotlivých prednášok je uvedneá v programe.