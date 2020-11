14. stretnutie komunity ohľadne technológií Cloud Native – Kubernetes – ONLINE – 12.11.2020 od 18:00 do 21:00

Nosná téma meetupu: Automation & Configuration

Témou nášho ďalšieho meetupu je Automation & Configuration. Ondrej nám ukáže, ako automatizovane nasadiť infraštruktúru pomocou terraformu a Gitlab CI. Milan nám ukáže čo zistil pri hrátkach s CDK v kubernetes prostredí. A nakoniec nám Laszlo predvedie svoj tool na nasadenie infraštruktúry na jeden klik

Program:

18:00 Úvodné slovo – Juraj Hanták /SK/

18:15 Automatizace nasazovani infrastruktury pomoci Terraformu a Gitlab CI – Ondrej Sika /CZ/

19:15 Cloud Development Kit for Kubernetes - Milan Skuhra (SK)

19:45 Infrastructure on one click - Laszlo Fogas (EN)

20:10 Voľná diskusia – SLACK

Vstup: voľný

Forma: webex meeting

Privítanie a prezentácie sú v slovenskom/českom jazyku/anglickom