18. stretnutie komunity ohľadne technológií Cloud Native – Kubernetes (online)

Ďalší meetup prebehne 17.3.2021 od 18:00 do 21:00 a vytvára priestor pre praktické rozhovory na rôzne témy. Do diskusie sme pozvali ostrieľaných kubernetes kovbojov s praktickými skúsenosťami a zážitkami zo života projektov využívajúce Open Source technológie CNCF. Priestor dostanete aj vy pomocou sli.do, prípadne priameho vstupu do diskusie.

Diskutovať budeme s týmito známymi osobnosťami:

Adam Hamšík (lablabs.io)

Dávid Kőszeghy (MAKERS.sk)

Ondřej Šika (sika.io)

Moderátori:

Filip Pohronský (ditec.sk)

Juraj Hanták (wy.sk)

Otázky cez sli.do, voľná diskusia cez Slack. Organizačné pokyny a prihlásenie. Vstup je voľný. Forma je Webex meeting. Panelová diskusia je v slovenskom jazyku.