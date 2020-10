1Password má beta verzi linuxové aplikace, ostré vydání přijde příští rok

Oficiální linuxová aplikace pro správce hesel 1Password je k dispozici jako beta verze. Máme tu plnohodnotnou desktopovou linuxovou aplikaci, ve které můžete hledat, upravovat a organizovat svá hesla. Navíc vypadá skvěle, píše se v oznámení. Vývojáři uvádějí, že je v plánu vydat ostrou verzi v průběhu příštího roku.

Aplikace je napsaná v jazyce Rust a používá krypto knihovnu ring. Vývojáři nabízejí klasickou instalaci pomocí balíčku pro distribuce Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora a Red Hat Enterprise Linux. Aplikaci lze najít také ve Snap store.

Desktopová aplikace nabízí automatický tmavý režim podle vzhledu GTK, podporu dlaždicových správců oken, odemykání pomocí linuxového uživatelského účtu, podporu biometrie, ikonu v oznamovací oblasti a další vlastnosti.

Vývojáři nabízejí svou betu k testování a varují, že by se ještě mohly objevit různé problémy. K produkčnímu nasazení v Linuxu zatím stále ještě doporučují instalaci rozšíření 1Password X do prohlížeče. Tvůrci 1Password přiznávají, že bez spousty open-source nástrojů by svůj software nenapsali, proto nabízejí vývojářům open-source projektů přístup ke své službě zdarma.