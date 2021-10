25. stretnutie komunity Cloud Native – Kubernetes (online)

10.11.2021 od 18:00 do 20:00, nosná téma meetupu: Day-2 operations (wins/fails)

Dnes sa s nami prídu podeliť o svoje znalosti ľudia z Pixel federation a ZSE Energia, a.s.

Miro zo ZSE Energia, a.s. nám prezradí, aké je to nasadzovať nové technológie v už zabehnutej veľkej spoločnosti. Pozdeľa s nami lekcie, ktoré sa pri nasadzovaní, ako aj v prevádzke klastrov naučili.

Jozef z PIXEL FEDERATION zas ukáže, ako vyzerá nasadenie kubernetes v Slovenskom startupe globálnych rozmerov. Tiež nám povie, aká bola táto cesta náročná, a na čo je dobré si dať pozor.

Program:

18:00 Úvodné slovo – Juraj Hanták[sk]

18:10 Kubernetes Day 2 @ ZSE Energia, a.s. Miro Toma [sk]

18:50 Kubernetes Day 2 @ PIXEL FEDERATION Jozef Halgas [sk]

19:30 Voľná diskusia – Slack

Vstup: voľný.

Privítanie a prezentácie sú v slovenskom jazyku. Link na Webex. Registrácia nie je povinná.

Registráciu doporučujem na: www.meetup.com/cloudnativesk/

Prípadne FB: www.facebook.com/cloudnativesk/