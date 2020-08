29 let od ohlášení Linuxu, 25 let od vydání Windows 95

Včera uběhlo 25 let od vydání přelomových Windows 95 a dnes 29 let od chvíle, kdy Linus Torvalds oznámil projekt později známý jako Linux.

Jelikož nemá smysl nějak obšírněji psát, co již bylo napsáno 1000× předtím, tak jen ve stručnosti: druhý jmenovaný projekt způsobil revoluci v IT světě, včetně Microsoftu a dnes jej používají víceméně všichni lidé na planetě. První jmenovaný pak byl úspěšným pokusem Microsoftu na přechod ke grafickému rozhraní a svázání uživatelů se svou/x86 platformou, pro což se vžilo označení „Wintel“. Řečnickou otázkou může být na závěr třeba to, kolik lidí zná jméno Bill Gates a kolik jméno Linus Torvalds.