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7-Zip opravuje chybu zneužitelnou ke spuštění kódu při dekompresi archivu

Petr Krčmář
Včera
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7-Zip Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Vývojáři kompresního programu 7-Zip vydali verzi 26.02, která řeší zranitelnost umožňující spuštění útočníkova kódu při zpracování dat komprimovaných formátem XZ. Chybu objevil Landon Peng a s její pomocí lze spustit libovolný kód uložený ve speciálně upraveném archivu. Pokud uživatel takový škodlivý soubor otevře, může útočník zneužít přetečení vyrovnávací paměti na haldě a spustit libovolný kód s oprávněními daného uživatele.

Vývojáři nezveřejnili technické podrobnosti o této zranitelnosti, avšak změny v kódu verze 26.02 naznačují, že problém souvisel s nesprávným nakládáním s prostorem ve vyrovnávací paměti během dekomprese formátu XZ.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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