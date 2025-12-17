Access Advance LLC koupila od Via Licensing Alliance patenty na HEVC a VVC

Novinka, která v zemích bez softwarových patentů nese menší význam, než třeba v USA, ale která dopadá ve výsledku i na nás zde v Evropě, přichází od licenční organizace Access Advance. Ta oznamuje, že od VIA Licensing získala její patent pooly na HEVC a VVC.
Zájemcům o licenci na formáty H.265 / HEVC, resp. H.266 / VVC se tak zjednoduší a výhledově asi i zlevní pořízení práv k užití těchto formátů. Access Advance zvyšuje touto cestou svůj podíl na poskytování licencí k patentům na uvedené formáty a ve výsledku přinese zjednodušení, byť patent pooly Via Licensing budou nadále drženy jako oddělená značka. Via Licensing Alliance se bude i nadále soustředit na své tradiční patentové oblasti jako bezdrátové nabíjení, audio kodeky, nabíjení elektrických vozidel, ATSC 3.0 broadcasting či nový patent pool týkající se polovodičových pamětí, a to pod křídly nově jmenovaného prezidenta (Kevin Mack, původem z Dolby Laboratories).