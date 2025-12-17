Root.cz  »  Video  »  Access Advance LLC koupila od Via Licensing Alliance patenty na HEVC a VVC

Access Advance LLC koupila od Via Licensing Alliance patenty na HEVC a VVC

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

VVC Autor: ITU-T, ISO, IEC, podle licence: Public Domain

Novinka, která v zemích bez softwarových patentů nese menší význam, než třeba v USA, ale která dopadá ve výsledku i na nás zde v Evropě, přichází od licenční organizace Access Advance. Ta oznamuje, že od VIA Licensing získala její patent pooly na HEVC a VVC.

Zájemcům o licenci na formáty H.265 / HEVC, resp. H.266 / VVC se tak zjednoduší a výhledově asi i zlevní pořízení práv k užití těchto formátů. Access Advance zvyšuje touto cestou svůj podíl na poskytování licencí k patentům na uvedené formáty a ve výsledku přinese zjednodušení, byť patent pooly Via Licensing budou nadále drženy jako oddělená značka. Via Licensing Alliance se bude i nadále soustředit na své tradiční patentové oblasti jako bezdrátové nabíjení, audio kodeky, nabíjení elektrických vozidel, ATSC 3.0 broadcasting či nový patent pool týkající se polovodičových pamětí, a to pod křídly nově jmenovaného prezidenta (Kevin Mack, původem z Dolby Laboratories).

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Těžba dat versus strojové učení

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě