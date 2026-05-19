Root.cz  »  Software

Adobe Lightroom CC běží na Linuxu, díky Claude Opus 4.7

David Ježek
Včera
17 nových názorů

Sdílet

Wine víno Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Že si open-source vývojáři poslední dobou hodně hrají s Claude Code a jinými AI nástroji pro psaní kódu, víme. Jeden z posledních experimentů potěší všechny fanoušky Adobe a jeho placeného Creative Cloudu, neb Adobe Lightroom CC díky službě Claude Code nyní běží na Linuxu s pomocí Wine.

Proces je netriviální, vyžaduje kód z vývojové větve Wine-Staging a experimentální patche, k tomu některé úpravy na úrovni DLL knihoven a další modifikace, nicméně pak na Linuxu funguje vše, včetně synchronizace s Adobe Cloudem. Vychytávají se známé chyby (padání některých dialogů, chybějící věci v GPU akceleraci apod.), ale jinak je aplikace funkční.

Podrobnosti ke zprovoznění shrnuje GitHub stránka tohoto projektu. Fungovat by vše mělo jak s GPU AMD a Intel, tak Nvidia. Model Claude Opus 4.7 se postaral o debugging, psaní patchů, běh na screenshotech postavené verifikace UI či napsání všech souborů v GitHub repozitáři.

Vstoupit do diskuse (17 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

EU zvažuje omezení využívání amerických cloudových služeb

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Proč se AI v Česku nedaří?

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Think tank Europarlamentu varuje před VPN