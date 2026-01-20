Root.cz  »  Grafika  »  Adobe Photoshop 2025 je možné nainstalovat do Linuxu s upraveným Wine

Adobe Photoshop 2025 je možné nainstalovat do Linuxu s upraveným Wine

Petr Krčmář
Dnes
Adobe Photoshop Autor: Adobe

Chybějící nástroje Adobe pro Linux jsou často zmiňovanou nevýhodou a důvodem, proč se někteří uživatelé nemohou zbavit závislosti na Windows. Starší verze, jako Photoshop CS6, fungují na Linuxu ve Wine dobře, ale novější verze Creative Cloud lze zprovoznit jen tak, že je nainstalujete na Windows a poté zkopírujete soubory do Linuxu.

Instalátor od Adobe ve Wine nefunguje od roku 2018, kdy byla do programu zavedena závislost na integrovaném jádře Internet Exploreru, které Wine nepodporuje. To se ale nyní mění. Do Wine byla zaslána sada oprav, které umožňují spuštění instalačního programu Adobe Creative Cloud a dokončení instalace aplikací Photoshop 2021 a 2025.

Úpravy pocházejí od vývojáře s přezdívkou PhialsBasement a upravují zpracování JavaScriptu a XML, aby volnější data od Adobe fungovala s přísnějšími linuxovými XML parsery, jako je libxml2. Úspěšná instalace je ale jedna věc, další je pak bezproblémový běh samotného nástroje.

Vývojář zmíněných úprav tvrdí, že mu Photoshop 2021 funguje hladce a bez větších potíží. Další uživatelé ale tvrdí, že s verzí 2025 je to horší. Snad je to tedy jen začátek a další vylepšení Wine nás budou čekat, aby byli uživatelé Photoshopu spokojeni i v Linuxu.

Pro ostatní jsou tu svobodné nástroje jako GIMP, Krita nebo Pinta, případně konkurenční software běžící bez problémů pod Wine jako Photopea nebo Affinity.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

