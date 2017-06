Jan Fikar

Microsoft oznámil předělávku staré dobré strategie z roku 1997 Age of Empires. Bude se jmenovat Definitive Edition a pojede ve 4k. Nové by mělo být rozšíření Rise of Rome, takže si dohromady zahrajete 10 kampaní za 16 národů. Beta verze by měla být dostupná ještě tento měsíc.

Pravděpodobně Age of Empires: Definitive Edition nepojede na Linuxu, ale možná ve Wine ano. Stará verze ve Wine jede dobře, oproti tomu na Windows 7 a novějších má problémy (v kompatibilitě zvolit Windows 98).