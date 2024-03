AI plánuje a provádí útoky na síťová zařízení

Autor: PCWorld s využitím DALL-E

To zní jako scénář z filmu Terminátor. Ale s dnešním rychlým pokrokem v oblasti umělé inteligence se tento scénář stává více než reálným. Dne 4. dubna na konferenci Security BSides Prague 2024 představí Maria Rigaki a Sebastian Garcia z ČVUT v Praze, dva odborníci na AI a síťový provoz, první autonomní softwarové AI agenty, kteří jsou schopní naplánovat a provést síťový útok.





Ve své přednášce "Hack to the Future: Using LLMs as attacking agents in real networks" předvedou projekt a ukáží, jak pro tyto útoky využít open source AI modely. Pokud vás zajímají podobné přednášky, neváhejte se zaregistrovat a připojit se k nám na první komunitní BSides konferenci v České republice. Pro více informací a program navštivte stránky konference BSides Prague 2024 nebo nás sledujte na Twitteru/X @bsidesprg