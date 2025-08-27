Root.cz  »  Různé  »  AI pomáhá rozhodovat, které patche backportovat do starších verzí linuxového jádra

AI pomáhá rozhodovat, které patche backportovat do starších verzí linuxového jádra

David Ježek
Včera
Roboti u počítače AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Generativní AI systém je nyní používán pro rozhodnutí, které patche ve vývoji linuxového jádra je vhodné backportovat do starších vydání, ať už současných stabilních jader nebo stále podporovaných LTS jader. Za věcí stojí jeden ze správců LTS Linuxu, Sasha Levin z Nvidie.

Vývojáři standardně označují upstreamové patche vhodné pro backportování s „CC: stable“, avšak s přibývajících objemem prací a kódu se ukazuje, že s rozhodováním může pomoci právě nacvičený systém. Dostanou-li se nyní patche k Sashovi, je automaticky přidávána LLM generovaná zpráva, kde systém informuje, jak rozhodl o vhodnosti backportování a detailnějším vysvětlením – na úvod ale upozorňuje, že to může být chybné. Viz jeden z příkladů za všechny.

Zdali to bude ku prospěchu věci, uvidíme.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

