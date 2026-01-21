Root.cz  »  Bezpečnost  »  AI pomohla vytvořit 88 tisíc řádků linuxového malwaru VoidLink

AI pomohla vytvořit 88 tisíc řádků linuxového malwaru VoidLink

Patrik Žák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Malware AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Výzkumníci ze společnosti Check Point Research odhalili pokročilý linuxový malware s názvem VoidLink, jehož 88 000 řádků kódu vytvořila AI.

Framework rozpoznává hlavní cloudové platformy včetně AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba a Tencent Cloud a dokáže adaptovat své chování, pokud detekuje, že běží uvnitř dockerového kontejneru nebo podu v Kubernetes.

Malware disponuje více než 30 modulárními pluginy pokrývajícími široké spektrum funkcí. Od průzkumu a sběru přihlašovacích údajů přes laterální pohyb až po anti-forenzní nástroje a rootkit schopnosti. Díky své architektuře inspirované Cobalt Strike Beacon představuje VoidLink výrazně sofistikovanější hrozbu než typický linuxový malware.

Zdroj: thehackernews.com

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Patrik Žák

Témata:

Dále u nás najdete

Daň z příjmu fyzických osob

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Daň z nemovitých věcí

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Paušální daň OSVČ

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI