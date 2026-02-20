Root.cz  »  Linux  »  AI pomohlo zrychlit IO_uring 60–80×

AI pomohlo zrychlit IO_uring 60–80×

Jan Fikar
Dnes
Jens Axboe si všiml malého výkonu I/O na AHCI, pokud byl počítač nečinný. Problém řešil pomocí Grok a Claude a výsledkem je jednořádková oprava, která zvýší výkon 60–80×.

Problémem totiž bylo, že nečinný počítač často skončil ve spánku ppoll(), který trvá půl sekundy i přesto, že tu byly operace I/O čekající na zpracování. Navíc občas ještě náhodně došlo k vypršení časového limitu ovladače AHCI, což celý problém zvýraznilo. Oprava jednoduše probudí počítač z ppoll(), pokud data v IO_uring čekají na zpracování.

(zdroj: phoronix)

