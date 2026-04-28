AI v Ubuntu bude lokální a ve Snapech

Jon Seager z Canonicalu upřesnil, jak to bude s plánovanou implementací AI v Ubuntu. Uživatel sice nebude mít k dispozici žádný globální „AI kill switch“, ale vše bude lokálně a ve Snapech, takže bude v případě potřeby stačit jen odinstalovat dané Snap balíčky. Nepočítá se s tím, že by AI běžela v rámci nějaké cloudové služby a posílala data ven.
První preview čekejme v rámci Ubuntu 26.10, a to striktně jako opt-in, výchozí nastavení říjnového vydání tedy bude bez AI. Pro Ubuntu 27.04 se počítá s nástrojem pro počáteční nastavení AI, který se dotáže uživatele, co by si přál (ve fázi prvotního spuštění nainstalovaného systému). V případě schválení uživatelem se AI modely stáhnou, nebudou součástí instalačních ISO (mimo jiné z důvodu velikosti). Canonical neplánuje používat cloudové AI modely, vždy půjde o modely běžící lokálně na daném počítači.
Jak Jon dodává, není v plánu použití AI vynucovat, naopak půjde o vylepšení různých funkcí pomocí AI modelů (bude-li si to uživatel přát). Dále doplňuje, že Ubuntu bude obsahovat kód, který je spolu-vyvinut pomocí AI nástrojů s tím, že ostatně i linuxové jádro už má politiku, která takový vývoj umožňuje. Více na Ubuntu Discourse.