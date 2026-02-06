AirDrop bude k dispozici pro více telefonů s Androidem

Pro rychlé sdílení souborů používá Apple svůj protokol AirDrop a Android Quick Share. Loni Google umožnil uživatelům Pixelu 10 používat protokol AirDrop z aplikace Quick Share.
V letošním roce by měla podpora AirDrop přijít pro více telefonů s Androidem. Navíc by mělo být možné přenášet soubory také na MacBooky a iPady. Uživatelé Apple však musí v AirDrop povolit volbu „všichni po dobu 10 minut“ (everyone for 10 minutes), protože zatím nefunguje sdílení podle kontaktů, jak to má Apple. Sdílení souborů je možné přes Wi-Fi Aware, což Apple přidal do AirDropu na žádost Evropské unie.
(Zdroj: arstechnica)