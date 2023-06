Akcelerace kódování AV1 videa přes Direct3D 12 míří do Mesa

Autor: Depositphotos

Nejnovější příspěvek Microsoftu do projektu Mesa, konkrétně Gallium3D Direct3D 12 ovladače v rámci Mesa, je podpora hardwarové akcelerace kódování videí do formátu AV1.





Novinka se bude hodit všem, kteří skrze Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) provozují na svých Windows nějaký linuxový systém a v něm by chtěli mít hardwarovou akceleraci AV1 kódování, které tento nový ovladač plnohodnotně převede z linuxových API (konkrétně VA-API) na hardware obsluhovaný ve Windows skrze windowsové ovladače. Novinka zamířila do vývojové větve budoucí Mesa 23.2, v kombinaci s DirectX Agility SDK Preview 1.711.3. Ostrá Mesa 23.2 je předběžně plánována na přelom srpna a září tohoto roku.