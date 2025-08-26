Aktualizace ovladače pro disketové mechaniky i v roce 2025

Technologie, kterou stále ukazují aplikace v podobě ikony pro uložení souborů, ale která už -náctileté generaci prakticky nic neříká, i v roce 2025 dostává vylepšení ovladače. Disketové mechaniky už samozřejmě nezažijí žádnou zásadní revoluci, letos jde o čištění kódu.
Pro tento ovladač jde o první aktualizaci po třech letech, po které bylo možné ovladač považovat spíše za opuštěný / bez správce. Změny v něm přináší Andy Shevchenko z Intelu. Mizí tak kupříkladu nepoužívané makro
CROSS_64KB(), kód obsahuje náhradu jedné konstanty a hlavičky jsou tříděny abecedně. Nic velkého, ale ale každého fanouška „filmů pro pamětníky“ jistě potěší.