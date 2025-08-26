Root.cz  »  Linux  »  Aktualizace ovladače pro disketové mechaniky i v roce 2025

Aktualizace ovladače pro disketové mechaniky i v roce 2025

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Disketová jednotka mechanika Autor: Pixabay

Technologie, kterou stále ukazují aplikace v podobě ikony pro uložení souborů, ale která už -náctileté generaci prakticky nic neříká, i v roce 2025 dostává vylepšení ovladače. Disketové mechaniky už samozřejmě nezažijí žádnou zásadní revoluci, letos jde o čištění kódu.

Pro tento ovladač jde o první aktualizaci po třech letech, po které bylo možné ovladač považovat spíše za opuštěný / bez správce. Změny v něm přináší Andy Shevchenko z Intelu. Mizí tak kupříkladu nepoužívané makro CROSS_64KB(), kód obsahuje náhradu jedné konstanty a hlavičky jsou tříděny abecedně. Nic velkého, ale ale každého fanouška „filmů pro pamětníky“ jistě potěší.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Dále u nás najdete

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI