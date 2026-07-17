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Aktualizace Windows 11 má nový rekord, opravuje 570 chyb

Jan Fikar
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Aktualizace Windows 11 Autor: Unsplash
Problém se týká primárně firemních počítačů zapojených do domény.
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Opravy Windows 11 mají nový rekord: pravidelných měsíčních záplat bylo v tomto měsíci 570. To představuje téměř trojnásobek starého rekordu z června. Za nárůstem odhalených zranitelností stojí stále efektivnější AI. Zatím nevypadá, že by se mělo v brzké době něco zlepšit.

Z opravených chyb je téměř 60 označeno jako kritických. Tři chyby 0-day jsou také aktivně zneužívány, přičemž dvě z nich jsou eskalace práv. Většina opravených chyb patří do kategorie lokální eskalace práv také.

(zdroj: slashdot, bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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