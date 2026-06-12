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Aktualizace Windows 11 má rekord, opravuje 200 chyb

Jan Fikar
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Aktualizace Windows 11 Autor: Unsplash
Problém se týká primárně firemních počítačů zapojených do domény.

Současná vlna bezpečnostních chyb objevených pomocí AI se netýká jen Linuxu a FreeBSD, ale i Windows. Microsoft záplatuje Windows 11 vždy první úterý v měsíci. Poslední červnová aktualizace opravovala rekordní počet zranitelností: 200. Překonala tak předchozí rekord 170 z října loňského roku.

Mezi aktuálními opravami najdeme 32 kritických CVE a 3 zranitelnosti zero-day (CVE-2026–45586, CVE-2026–49160 a CVE-2026–50507). Nevypadá, že by se situace měla brzy zlepšit. Za polovinu letošního roku bylo Microsoftu nahlášeno tolik CVE, jako za celý rok 2018. Někteří současnou situaci popisují jako „záplatovou apokalypsu“ (patch apocalypse).

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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