Root.cz  »  Windows  »  Aktualizace Windows 11 rozbíjí SSD

Aktualizace Windows 11 rozbíjí SSD

Jan Fikar
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

M.2 SSD Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
M.2 SSD

Aktualizace Windows 11 24H2 KB5063878 má poněkud nečekaný vedlejší efekt. Některým uživatelům se při kopírování velkého souboru „odpojí“ SSD a není vidět ve Windows. Po restartu se většinou opět objeví, ale při dalším velkém kopírování se problém opakuje.

Problém nastává při kopírování souborů větších než 50 GB a u SSD, která jsou zaplněna alespoň z 60 %. Problém bude patrně způsoben správou vyrovnávací paměti u disků s řadičem Phison a InnoGrit a je pozorován u disků Corsair Force MP600, Maxio SSD, SanDisk Extreme Pro, Kioxia Exceria Plus G4 a Kioxia M.2. Některé disky se neobjeví ani po restartu. Po příčině se pátrá.

(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer, tomshardware)

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI