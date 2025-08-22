Aktualizace Windows 11 rozbíjí SSD

Aktualizace Windows 11 24H2 KB5063878 má poněkud nečekaný vedlejší efekt. Některým uživatelům se při kopírování velkého souboru „odpojí“ SSD a není vidět ve Windows. Po restartu se většinou opět objeví, ale při dalším velkém kopírování se problém opakuje.
Problém nastává při kopírování souborů větších než 50 GB a u SSD, která jsou zaplněna alespoň z 60 %. Problém bude patrně způsoben správou vyrovnávací paměti u disků s řadičem Phison a InnoGrit a je pozorován u disků Corsair Force MP600, Maxio SSD, SanDisk Extreme Pro, Kioxia Exceria Plus G4 a Kioxia M.2. Některé disky se neobjeví ani po restartu. Po příčině se pátrá.
(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer, tomshardware)