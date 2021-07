Aktuální Linux 5.10 s disketovou mechanikou stále používán

Phoronix upozorňuje na zajímavé diskusní vlákno na LKML. Z něj vyplývá, že i s aktuálními linuxovými jádry řad jako 5.10 či 5.11 stále mnozí uživatelé provozují i disketové mechaniky.

Objevil se totiž report (zaslal jej Mark Hounschell 23. července 2021), ze kterého plyne, že v určitou dobu došlo k rozbití zaběhlé funkcionality ovladače, na kterou některé programy spoléhají. V ovladači se objevila chyba, která byla posléze backportována do starších jader. Ona to vlastně není chyba.

Chování ovladače zkrátka bylo v minulosti v relativní tichosti (či možná spíše logického nezájmu 99,9999% ostatních vývojářů Linuxu) upraveno takto: uživatel mohl otevřít floppy zařízení, i když v mechanice nebyla disketa, nebo diskety byla přepnuta do stavu chráněno proti zápisu. Status read-only ovladač předával až pouze ve chvíli, kdy došlo k pokusu o zápis dat na disketu. Na toto chování pak právě software některých vývojářů spoléhá. Logické ale není, spíše by dávalo smysl předávat status read-only hned.