Aktuální verze Knot Resolveru obsahuje nový algoritmus pro výběr nameserveru

Právě vydaná verze Knot Resolveru (5.3.0) obsahuje především přepracovaný způsob volby serveru při řešení dotazů, které nemohou být zodpovězeny z keše. Původní (často nespolehlivý a nepříliš dobře definovaný) algoritmus nahradili vývojáři ze sdružení CZ.NIC algoritmem epsilon-greedy, který upravili pro specifika prostředí DNS.

Další novinkou tohoto vydání je vylepšení stávajícího modulu dnstap a zároveň jeho zařazení do balíčků a Docker image; místo toho, aby si ho uživatelé museli kompilovat sami, je nyní k dispozici balík knot-resolver-module-dnstap. Vylepšení modulu dnstap jsou spojená se změnami v jeho konfiguraci.

Třetí změnou, o níž se zde zmiňme, je zapnutí randomizací pořadí záznamů v odpovědi, a to ve výchozím nastavení. To by mělo vést k lepšímu chování u nesofistikovaných DNS klientů. Za pozornost jistě stojí i fakt, že se drobných vylepšení a oprav dočkaly také další moduly.

Více informací k aktuální verzi Knot Resolveru (5.3.0) je k dispozici na webu projektu.