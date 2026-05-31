Alliance for Open Media vydala specifikaci video formátu AV2

David Ježek
Dnes
AV2 logo Autor: AOMedia
Budoucnost je zde, AV1 má svého následníka. AOMedia vydala verzi 1.0.0 specifikace nástupnického video formátu AV2, který z AV1 vychází, je jakousi jeho výrazně pokročilejší evolucí. Ve výsledku tak tábor AOMedia nejspíš opět disponuje prvenstvím, neb AV2 by měl být co do kvality videa při stejném objemu dat lepší než H.266 / VVC.

Vydaná specifikace zvící více než 1100 stránek je převážně referenční implementací. AOMedia současně uvádí, že AV2 kromě jiného poskytuje vylepšenou podporu pro AR / VR aplikace, split-screen delivery více programů najednou a schopnost pracovat v ještě širším rozsahu vizuálních kvalit videí.

Držme si palce, aby vývoj něčeho typu „SVT-AV2“ nebyl během na dlouhou trať.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

