AlmaLinux 10.1 přinese podporu Btrfs, k dispozici je beta verze

Projekt AlmaLinux nadále ukazuje, že k základu v podobě RHEL lze přidávat či vracet zajímavé prvky, které buď Red Hat nikdy nenabízel, nebo v minulosti plánoval a zrušil. Nejnovějším přírůstkem v možnostech AlmaLinuxu tak je podpora souborového systému Btrfs, která přichází s chystanou verzí 10.1, jejíž betu si můžeme vyzkoušet.
Podpora BTrfs byla v rámci AlmaLinuxu navržena v RFC 0005. Navazuje na práci v rámci Fedora Btrfs SIG a také CentOS Hyperscale SIG – zde je důvodem možná budoucí potřeba použití enterprisového jádra systému na bázi CentOS, pokud by se Red Hat příliš odchýlil od upstreamu.
Celkově musí AlmaLinux zpětně implementovat podporu Btrfs v jádru, instalátoru i user space, včetně všech nástrojů, které se s btrfs pojí. Připomeňme, že Red Hat před dekádou plánoval Btrfs v RHEL nasadit, později od toho ale upustil a z kódu tyto věci vyřadil a přišel s projektem Stratis.