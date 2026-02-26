AlmaLinux hlásí dva miliony instalací pravidelně hlídajících aktualizace

Vývojáři linuxové distribuce AlmaLinux se ohlédli za loňským rokem a hlásí zajímavý růst počtu instalací. Už více než dva miliony zařízení se každý týden ptají po aktualizacích na veřejných zrcadlech. Nejde o úplný obrázek, protože ne všechna zařízení využívají veřejné servery, přesto jde o velmi zajímavé číslo.
Před rokem se čísla pohybovala mírně nad jedním milionem a během dvanácti měsíců se tedy čísla zhruba zdvojnásobila. Současné hodnoty také ukazují, že lineární růst stále pokračuje. Počet komunikujících instancí roste neustále od roku 2022, kdy byla vydána první veřejná verze. Vývoj přitom začal už v roce 2021.
Ve shrnutí loňského roku jsou vyzdvihována vydání nových verzí 10.0 a 10.1 a dalšího softwaru, přidání podpory architektury x86–64-v2, zavedení podpory ovladačů Nvidia, podpora Btrfs a další úspěchy. Roste také komunita okolo distribuce a počet setkání, kterých se vývojáři účastní. Poprvé bylo také zorganizováno vlastní setkání AlmaLinux Day, které proběhlo v létě v kanadském Vancouveru.
AlmaLinux je komunitou vyvíjená linuxová distribuce zaměřená na stabilitu a dlouhodobou podporu. Jde o bezplatnou náhradu za komerční RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Vychází ze stejných zdrojových kódů jako RHEL a poskytuje binárně kompatibilní prostředí vhodné pro servery i podnikové nasazení.