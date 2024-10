AlmaLinux OS Kitten 10 založený na CentOS 10

Autor: CloudLinux

Tvůrci projektu AlmaLinux představili novou verzi, číselně i téměř vším ostatním odpovídající CentOS Stream 10. AlmaLinux Kitten 10 tak představuje systém, který nevyvíjí Red Hat, ale bude zhruba odpovídat jednoho dne vydanému Red Hat Enterprise Linuxu 10.





Jak dodává Phoronix, CentOS Stream 10 je k dispozici už pár měsíců, přičemž díky novému AlmaLinuxu je možné sledovat jeho vývoj. Vývojáři plánují průběžné vydávání aktualizací balíčků, jak budou procházet CentOSem, plus zhruba co tři měsíce vydat vždy aktuální ISO obrazy. Dlužno doplnit, že oproti CentOS počítá AlmaLinux, na rozdíl od Red Hatu, kde již bylo rozhodnuto, s buildy i pro x86–64-v2, plnou podporou SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) a dalšími prvky, které už CentOS / RHEL odstavil či odstavuje.

AlmaLinux 10 také oproti Red Hatu, který přechází u těchto aplikací na Flatpaky, nadále nabízí Firefox či Thunderbird v RPM podobě.