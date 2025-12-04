Root.cz  »  Linux  »  Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3 a sloučený adresář /usr

Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3 a sloučený adresář /usr

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři uvolnili pravidelnou podzimní verzi distribuce Alpine Linux s označením 3.23.0. Po pěti letech je k dispozici nová verze balíčkovacího systému apk 3. Nástroje byly aktualizovány, ale zatím byl zachován původní index a formát balíčků v2. Ty je v plánu vyměnit někdy po tomto vydání distribuce.

Alpine také přichází s dříve slibovaným sloučeným adresářem /usr. U nové instalace je možné sloučení zařídit nastavením proměnné prostředí BOOTSTRAP_USR_MERGED na hodnotu 1 před spuštěním utility setup-disk. Ruční migrace je také možná instalací balíčku merge-usr a spuštěním stejnojmenné utility. Více podrobností naleznete v oficiálním oznámení.

V Alpine Linuxu jsou nyní k dispozici dva hlavní balíčky s linuxovým jádrem: linux-lts, který následuje LTS vydání, a linux-stable, který následuje stabilní vydání. Balíček linux-stable se dříve jmenoval linux-edge a měl odlišnou konfiguraci od  linux-lts.

Pro firewall nftables jsou připraveny balíčky s názvem -nftrules, které obsahují doplňkovou konfiguraci pro jednotlivé servery linkovatelnou z adresáře /usr/share/nftables.avail/. Podobně se balíčky s pravidly pro udev přesunuly do samostatných balíčků -udev, což zjednodušuje správu systému bez udev. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.

Alpine Linux je lehká, bezpečně orientovaná linuxová distribuce navržená pro minimalismus a efektiviní využití zdrojů. Staví na knihovně musl libc, busyboxu a správci balíčků apk, což jí umožňuje dosahovat malých obrazů a rychlého spouštění. Proto je populární pro kontejnery, vestavěné systémy a servery s omezenými prostředky.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Jak funguje platforma IBM Power11?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

České investiční fondy sní americký sen

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory