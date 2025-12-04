Root.cz  »  Linux  »  Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3, zatím neslučuje adresář /usr

Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3, zatím neslučuje adresář /usr

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři uvolnili pravidelnou podzimní verzi distribuce Alpine Linux s označením 3.23.0. Po pěti letech je k dispozici nová verze balíčkovacího systému apk 3. Nástroje byly aktualizovány, ale zatím byl zachován původní index a formát balíčků v2. Ty je v plánu vyměnit někdy po tomto vydání distribuce.

V Alpine Linuxu jsou nyní k dispozici dva hlavní balíčky s linuxovým jádrem: linux-lts, který následuje LTS vydání, a linux-stable, který následuje stabilní vydání. Balíček linux-stable se dříve jmenoval linux-edge a měl odlišnou konfiguraci od  linux-lts.

Pro firewall nftables jsou připraveny balíčky s názvem -nftrules, které obsahují doplňkovou konfiguraci pro jednotlivé servery linkovatelnou z adresáře /usr/share/nftables.avail/. Podobně se balíčky s pravidly pro udev přesunuly do samostatných balíčků -udev, což zjednodušuje správu systému bez udev. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.

Vývojáři původně slibovali, že tato verze přijde s dříve oznámeným sloučením adresáře  /usr. Nakonec byl ale kvůli technickým potížím na poslední chvíli plán odložen do příštích vydání.

Alpine Linux je lehká, bezpečně orientovaná linuxová distribuce navržená pro minimalismus a efektiviní využití zdrojů. Staví na knihovně musl libc, busyboxu a správci balíčků apk, což jí umožňuje dosahovat malých obrazů a rychlého spouštění. Proto je populární pro kontejnery, vestavěné systémy a servery s omezenými prostředky.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Proč přichází éra suverénních datových center?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Evropa už utíká od amerických cloudů

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let