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Alpine Linux 3.24 přináší GNOME 50, KDE Plasma 6.6 a COSMIC

Petr Krčmář
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Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři uvolnili pravidelné pololetní vydání linuxové distribuce Alpine Linux 3.24. Nová verze je postavena na jádře 6.18 LTS s dlouhodobou podporou, přináší podporu nejnovějších desktopových prostředí GNOME 50, KDE Plasma 6.6 a COSMIC. K dispozici je také dlaždicové prostředí Sway 1.12 pro Wayland jako náhrada za správce oken i3 pro X11.

K dispozici je také řada aktualizovaných balíčků včetně GRUB 2.14, LLVM 22, Rust 1.96, Go 1.26, Qt 6.11, py3-setuptools 82.0.0 a nginx 1.30. Vývojáři rovněž zrušili podporu služby službu qemu-binfmt z qemu-openrc  ve prospěch konfiguračních souborů binfmt.d v kombinaci se službou  binfmt.

Instalační program ( setup-alpine) nyní podporuje zavaděč Limine, který získal podporu IPv6. Při instalaci ze sériové konzole jsou zavaděč a jádro automaticky nakonfigurovány s podporou sériové konzole, což usnadňuje instalaci bez monitoru.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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