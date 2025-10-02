Root.cz  »  Linux  »  Alpine Linux plánuje sloučení adresáře /usr už v příštím vydání

Alpine Linux plánuje sloučení adresáře /usr už v příštím vydání

Petr Krčmář
Včera
5 nových názorů

Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři distribuce Alpine Linux oznámili plány na změnu hierarchie základního souborového systému. V budoucnu budou adresáře /lib, /bin a /sbin jen symbolickými odkazy na své protějšky v /usr  a všechny balíčky budou nainstalovány do  /usr.

Podadresáře /usr/bin a /usr/sbin zůstanou zatím oddělené, ale to se může změnit, pokud dojde k aktualizaci standardu hierarchie souborového systému (FHS). Symbolické odkazy vytvořené z původních cest zaručí zpětnou kompatibilitu a proměnná PATH se nezmění, takže z uživatelského hlediska bude vše fungovat jako dosud.

Sloučení proběhne v nadcházející verzi Alpine 3.23 plánované už na listopad. Nesloučené systémy budou považovány za nepodporované, jakmile verze 3.22 v květnu 2027 dosáhne konce své životnosti.

Pokud už vám někde Alpine běží a po vydání příští verze budete chtít přejít na sloučený /usr, musíte si nainstalovat balíček  merge-usr. Vývojáři pak doporučují stejnojmennou utilitu spustit nejprve s parametrem --dryrun a teprve při úspěchu ji spustit naostro a nechat adresáře sloučit.

