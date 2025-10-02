Alpine Linux plánuje sloučení adresáře /usr už v příštím vydání

Vývojáři distribuce Alpine Linux oznámili plány na změnu hierarchie základního souborového systému. V budoucnu budou adresáře
/lib,
/bin a
/sbin jen symbolickými odkazy na své protějšky v
/usr a všechny balíčky budou nainstalovány do
/usr.
Podadresáře
/usr/bin a
/usr/sbin zůstanou zatím oddělené, ale to se může změnit, pokud dojde k aktualizaci standardu hierarchie souborového systému (FHS). Symbolické odkazy vytvořené z původních cest zaručí zpětnou kompatibilitu a proměnná
PATH se nezmění, takže z uživatelského hlediska bude vše fungovat jako dosud.
Sloučení proběhne v nadcházející verzi Alpine 3.23 plánované už na listopad. Nesloučené systémy budou považovány za nepodporované, jakmile verze 3.22 v květnu 2027 dosáhne konce své životnosti.
Pokud už vám někde Alpine běží a po vydání příští verze budete chtít přejít na sloučený
/usr, musíte si nainstalovat balíček
merge-usr. Vývojáři pak doporučují stejnojmennou utilitu spustit nejprve s parametrem
--dryrun a teprve při úspěchu ji spustit naostro a nechat adresáře sloučit.