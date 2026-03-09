Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Alternativa k Google a Apple Pay, která dbá na soukromí

Alternativa k Google a Apple Pay, která dbá na soukromí

Jan Fikar
Včera
Apple Pay Autor: Apple

Placení pomocí NFC v chytrém telefonu je populární a pohodlné. Platby však zprostředkovává na Androidu vždy jen Google Pay a na iOS Apple Pay. Mají zde prakticky monopol a tak dobře vědí, za co utrácíte peníze. Navíc Google vyžaduje originální Android a NFC platby na upraveném firmware nefungují.

Dánská společnost Walt chce vytvořit alternativní platební peněženku pro platby přes NFC na Androidu a iOS. Aplikace bude dbát na soukromí a nebude data o vašich nákupech nikde zpeněžovat. Pokud jsem to dobře pochopil, členové budou platit roční poplatek 10 eur na provoz a audit služby. Zatím je možné se zapsat do čekacího seznamu na hlavní stránce projektu. První transakce se očekávají v druhém kvartálu letošního roku.

