Root.cz  »  Různé  »  Alyssa Rosenzweig opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy

Alyssa Rosenzweig opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy

David Ježek
Dnes
Rodina čipů Apple M1 Autor: Apple
Rodina čipů Apple M1

Ovladač GPU části ARM čipů Apple M1 a M2 je hotov, úspěšně začleněn v rámci Mesa, samozřejmě s API OpenGL/Gallium3D a Vulkan, a tak Alyssa Rosenzweig vyráží hledat nové výzvy. Další klíčový vývojář, po zakladateli projektu Hectoru Martinovi (který odešel) a Asahi Lina (dává si pauzu), tak odchází.

Alyssa konstatuje>, že uspěli víc, než si vůbec představovala. Výzvy, které před ní stály, vyřešila, ovladače jsou začleněny v Mesa, jejich výkon není špatný a vyřešena je o podpora klíčového API Vulkan, která se nyní dostává i do macOS s projektem KosmicKrips, který staví na její práci. Alyssa je tak spokojena a opouští ekosystém Applu hledat nové výzvy – toto dvojsloví pak je odkazem na architekturu Intel Xe HPG. Máme se tedy na co těšit.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

