Root.cz  »  Různé  »  Alyssa Rosenzweig opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy

Alyssa Rosenzweig opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy

David Ježek
Včera
3 nové názory

Sdílet

Rodina čipů Apple M1 Autor: Apple
Rodina čipů Apple M1

Ovladač GPU části ARM čipů Apple M1 a M2 je hotov, úspěšně začleněn v rámci Mesa, samozřejmě s API OpenGL/Gallium3D a Vulkan, a tak Alyssa Rosenzweig vyráží hledat nové výzvy. Další klíčový vývojář, po zakladateli projektu Hectoru Martinovi (který odešel) a Asahi Lina (dává si pauzu), tak odchází.

Alyssa konstatuje>, že uspěli víc, než si vůbec představovala. Výzvy, které před ní stály, vyřešila, ovladače jsou začleněny v Mesa, jejich výkon není špatný a vyřešena je o podpora klíčového API Vulkan, která se nyní dostává i do macOS s projektem KosmicKrips, který staví na její práci. Alyssa je tak spokojena a opouští ekosystém Applu hledat nové výzvy – toto dvojsloví pak je odkazem na architekturu Intel Xe HPG. Máme se tedy na co těšit.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI