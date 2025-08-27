Alyssa Rosenzweig opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy

Ovladač GPU části ARM čipů Apple M1 a M2 je hotov, úspěšně začleněn v rámci Mesa, samozřejmě s API OpenGL/Gallium3D a Vulkan, a tak Alyssa Rosenzweig vyráží hledat nové výzvy. Další klíčový vývojář, po zakladateli projektu Hectoru Martinovi (který odešel) a Asahi Lina (dává si pauzu), tak odchází.
Alyssa konstatuje>, že uspěli víc, než si vůbec představovala. Výzvy, které před ní stály, vyřešila, ovladače jsou začleněny v Mesa, jejich výkon není špatný a vyřešena je o podpora klíčového API Vulkan, která se nyní dostává i do macOS s projektem KosmicKrips, který staví na její práci. Alyssa je tak spokojena a opouští ekosystém Applu hledat nové výzvy – toto dvojsloví pak je odkazem na architekturu Intel Xe HPG. Máme se tedy na co těšit.